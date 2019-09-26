بلهندة يفاجئ "غلطة سراي" ويعود بالخوذة الواقية

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لفريق غلطة سراي، تحت إشراف المدرب التركي الخبير فاتح تريم، خبرا سعيدا قبل ملاقاة نادي فناربخشة (نبيل درار) بالديربي التركي، ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتجلى الخبر السعيد لمكونات غلطة سراي في استعادة يونس بلهندة لعافيته وانضمامه إلى التداريب الجماعية لفريقه غلطة سراي، استعدادا لمواجهة الديربي القوية يوم السبت المقبل أمام فناربخشة، خلال المباراة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس".

وخاض متوسط ميدان الأسود تداريب فريقه غلطة سراي، اليوم الأربعاء، بالخوذة الواقية، إذ تحذوه رغبة كبيرة في خوض مباراة الديربي ومواجهة مواطنه نبيل درار، مدافع الفريق الزائر، الذي ينتظر بشكل كبير أن يلعب بدوره اللقاء كلاعب أساسي منذ البداية على الرواق الأيمن.

وكان يونس بلهندة قد أجرى عملية جراحية قبل أسبوعين تقريبا، بعدما أصيب على مستوى الفك أثناء مواجهة فريقه أمام قاسم باشا، ضمن الجولة الرابعة بالدوري التركي، خلال المواجهة التي انتهت بهدف يتيم من توقيع الوافد الجديد رادميل فالكاو.

وتفاجأ جمهور غلطة سراي بعد عودة نجم فريقهم السريعة، لا سيما أن تقاريرا تركية عديدة كانت قد أشارت إلى إمكانية غيابه عن الميادين لمدة تقارب الشهرين، حيث كان منتظرا أن يعود للمشاركة مع المجموعة بعد مباراة غينتشلاربيرليغي برسم الجولة السابعة من الدوري التركي بالمباراة التي سيحتضنها ملعب "19 ماي ستديوم".

وتحدث مدرب غلطة سراي عن عودة لاعبه المحبب بلهندة ورغبة الأخير في اللعب أمام فناربخشة، قائلا خلال مؤتمر صحافي أقامه الأربعاء لاستقبال أسئلة وسائل الإعلام المواكبة لتداريب الفريق قبل لقاء الديربي: "حسنًا، بلهندة يريد ارتداء ملابس موحدة واستخدام القناع للعب، لا يوجد اعتراض على اللعب باستخدام القناع".

وأضاف: "بلهندة يريد حقاً اللعب في الديربي، ولكن بسبب المشكلة في ذقنه، فقد يواجه صعوبة في التنفس. لقد خصصنا له قناعا خاصا، سوف ندرس حالة اللاعب قبل المباراة، واتخاذ القرار الصحيح سيكون في اليوم الأخير".

يشار إلى أن اللاعب يونس بلهندة كان قد انتقل إلى فريق غلطة سراي صيف 2017 قادما من نادي ديناموكييف الأوكراني، وتوج برفقته ببطولة الدوري التركي موسمي 2018 و2019، بالإضافة إلى كأس تركيا 2019، بعدما خاض 79 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.