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الرئيسية | رياضة | المهاجم حمد الله يتنفس الصعداء ويفلت من الإيقاف‬

المهاجم حمد الله يتنفس الصعداء ويفلت من الإيقاف‬

المهاجم حمد الله يتنفس الصعداء ويفلت من الإيقاف‬
أوعنا بلعيد
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 02:29

تنفس الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، الصعداء بعدما قضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتبرئته من تهمة البصق على أسامة الخلف، لاعب الحزم، بعد المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الرابعة، فوق أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" وانتهت بهزيمة أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وحسب مصادر سعودية، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم وجدت أن ما قام به المهاجم المغربي حمد الله، أثناء خوضه لمباراة فريقه أمام الحزم، لا يستوجب أي عقوبة انضباطية.

كما تقدم محمد الدويش، المستشار القانوني، بتوضيح وتفسير لحالة حمد الله المثيرة للجدل، وكتب على صفحته الرسمية على "تويتر": "البصق يجب أنْ يتجه للمقصود حتى لو لم يقع عليه… أمّا إذا كان البصق ليس باتجاه المقصود كأنْ يكون على الأرض أو بالاتجاه الجانبي فإن شرط العقوبة لا يتحقق لانتفاء دلالة القصد…هذا هو القانون لمن يريد أنْ يفهم".

وكان المهاجم السابق لأولمبيك أسفي والهداف التاريخي في موسم واحد لدوري محمد بن سلمان للمحترفين قد أثار جدلا كبيرا بعدما انتشرت لقطة مصورة له وهو يبصق على الأرض باتجاه اللاعب سالف الذكر خلال مباراة الفريقين، بعد احتكاك بين اللاعبين أدى إلى سقوط حمد الله أرضا.

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، قرر توجيه الدعوة لأول مرة إلى اللاعب عبد الرزاق حمد الله، ضمن قائمته الموسعة بغية خوض المباراتين الوديتين أمام المنتخبين الليبي والغابوني، يومي 11 و15 أكتوبر المقبل، بعدما غادر مهاجم النصر معسكر الأسود قبل انطلاق نهائيات كأس أفريقيا التي جرت بمصر؛ وهو ما تسبب في إحداث جدل كبير بين أنصار النخبة الوطنية.

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