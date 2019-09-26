صفقة ضم غريزمان تُغرم نادي البارصا 300 يورو

هسبريس - رويترز

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة قدرها 300 يورو فقط (328 دولارا) على برشلونة بسبب انتهاك حامل لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اللوائح خلال سعيه لضم أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتليتيكو مدريد.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى برشلونة في يوليو تموز بعد أن دفع العملاق القطالوني قيمة الشرط الجزائي لناديه السابق. وشكا أتليتيكو من أن برشلونة تفاوض مع اللاعب وقت أن كان مرتبطا بعقد مع فريقه السابق.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني في بيان اليوم الخميس إن برشلونة انتهك اللوائح لأنه تفاوض مع جريزمان وقت أن كان مرتبطا بعقد مع أتليتيكو دون إذن النادي. لكن اللجنة أعفت اللاعب من أي مسؤولية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من برشلونة أو أتليتيكو مدريد.