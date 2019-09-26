24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا (5.00)

  2. توزيع حافلات نقل مدرسي على جمعيات بالنواصر (5.00)

  3. البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)

  4. رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تتوعد رؤساء جماعات بالعقاب والعزل (5.00)

  5. علماء محيطات يحذرون من تلاشي مدن عالمية تحت مياه البحار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "فيفا" يشيد بمبادرة إنسانية ونبيلة لجمهور الرجاء

"فيفا" يشيد بمبادرة إنسانية ونبيلة لجمهور الرجاء

"فيفا" يشيد بمبادرة إنسانية ونبيلة لجمهور الرجاء
أوعنا بلعيد
الخميس 26 شتنبر 2019 - 18:50

تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع المبادرة الإنسانية الرائعة التي كان أبطالها جماهير الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعدما احتشدت أمام منزل أحد المشجعين الذي يكافح مرض السرطان؛ وهو ما حال دون حضوره لمتابعة مباريات فريقه من أرضية الملعب.

ونشر "فيفا"، عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "تويتر"، بعدما قام بمشاركة منشور نشرته الصفحة الرسمية للرجاء حول الجماهير التي تساند الشاب في محنته، وكتب: "أحد مشجعي نادي الرجاء المغربي يكافح مرض السرطان، ويتلقى العلاج، ولم يستطع الذهاب للملعب لتشجيع فريقه المفضل، حضرت جماهير النادي إلى منزله لتشجيعه ولتتمنى له الشفاء العاجل".

وتقدم الجهاز الوصي عن تدبير شؤون الكرة العالمية بشكره إلى جماهير الرجاء على هذه المبادرة الإنسانية، قائلا: "شكراً جماهير الرجاء على تلك الالتفاتة الجميلة".

وكان الرجاء قد نشر مقطع فيديو لحشد من جماهيره وهي تقف أمام منزل محمد شطي، الذي يعاني مرض السرطان ويواجهه بكل شجاعة واستبسال وبدأت تهتف باسمه والذي بدوره خرج من شرفة منزله لتحيتهم وترديد بعض الأهازيج الداعمة للنسور الخضر.

وكتب القائمون على إدارة صفحة الرجاء الرسمية بـ"فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، ما ترجمته: "لقد شاهدنا جماهيرنا في الملاعب المختلفة ووجدناها مثيرة للإعجاب، يجب أن تروهم خارج الملعب، وأن تدركوا البعد الإنساني في مساعيهم اليومية، هنا، المشاركة في تجمع لإظهار التضامن مع أحد المشجعين، تتم معالجته حاليا، متمنيا لجميع المرضى الشفاء العاجل، اللهم اشف كل مريض".

وأكد مصدر رجاوي لهسبريس أن لاعبي الرجاء سيقدمون على زيارة الشاب، الذي يكافح مرض السرطان، في منزله بحي الصدري بمدينة الدار البيضاء، بغية تقديم الدعم له ومساندته في محنته التي يمر بها؛ وهو ما أكده كذلك اللاعب سفيان رحيمي لمصدر مقرب من الشاب الذي يكافح بغية الانتصار على المرض اللعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فرانز كافكا الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:19
ماعنديش مع كرة نهائيا .. و لكن اعشق جمهور الرجاء الذي يبهرني كل مرة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Mogador الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:23
هدا هو جمهور الاخضر الرجاء البيضاوي الحقيقي ...شكرا لمن يحمل هذه الثقافة...ثقافة التضامن...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - حاسم الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:28
تحية إكبار و إجلال لجمهور الرجاء البيضاوي الذي مافتئ يبهرنا بسلوكه الإنساني الراقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - adam الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:29
مبادرة راءعة من جمهور الرجاء ..لكن نفس الجمهور هو من اعترض جمهور الجيش بالهراوييين وتسبب في قتل شخص واصابة العديد من جماهير الجيش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - zaaack الخميس 26 شتنبر 2019 - 19:37
بادرة إنسانية رائعة...ديما راجا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.