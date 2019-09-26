"فيفا" يشيد بمبادرة إنسانية ونبيلة لجمهور الرجاء

أوعنا بلعيد

تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع المبادرة الإنسانية الرائعة التي كان أبطالها جماهير الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعدما احتشدت أمام منزل أحد المشجعين الذي يكافح مرض السرطان؛ وهو ما حال دون حضوره لمتابعة مباريات فريقه من أرضية الملعب.

ونشر "فيفا"، عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "تويتر"، بعدما قام بمشاركة منشور نشرته الصفحة الرسمية للرجاء حول الجماهير التي تساند الشاب في محنته، وكتب: "أحد مشجعي نادي الرجاء المغربي يكافح مرض السرطان، ويتلقى العلاج، ولم يستطع الذهاب للملعب لتشجيع فريقه المفضل، حضرت جماهير النادي إلى منزله لتشجيعه ولتتمنى له الشفاء العاجل".

وتقدم الجهاز الوصي عن تدبير شؤون الكرة العالمية بشكره إلى جماهير الرجاء على هذه المبادرة الإنسانية، قائلا: "شكراً جماهير الرجاء على تلك الالتفاتة الجميلة".

وكان الرجاء قد نشر مقطع فيديو لحشد من جماهيره وهي تقف أمام منزل محمد شطي، الذي يعاني مرض السرطان ويواجهه بكل شجاعة واستبسال وبدأت تهتف باسمه والذي بدوره خرج من شرفة منزله لتحيتهم وترديد بعض الأهازيج الداعمة للنسور الخضر.

وكتب القائمون على إدارة صفحة الرجاء الرسمية بـ"فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، ما ترجمته: "لقد شاهدنا جماهيرنا في الملاعب المختلفة ووجدناها مثيرة للإعجاب، يجب أن تروهم خارج الملعب، وأن تدركوا البعد الإنساني في مساعيهم اليومية، هنا، المشاركة في تجمع لإظهار التضامن مع أحد المشجعين، تتم معالجته حاليا، متمنيا لجميع المرضى الشفاء العاجل، اللهم اشف كل مريض".

وأكد مصدر رجاوي لهسبريس أن لاعبي الرجاء سيقدمون على زيارة الشاب، الذي يكافح مرض السرطان، في منزله بحي الصدري بمدينة الدار البيضاء، بغية تقديم الدعم له ومساندته في محنته التي يمر بها؛ وهو ما أكده كذلك اللاعب سفيان رحيمي لمصدر مقرب من الشاب الذي يكافح بغية الانتصار على المرض اللعين.