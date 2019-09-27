عليوي يقود التشكيلة المثالية في البطولة الفرنسية

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي رشيد عليوي ثمار جهده وتألقه بقميص فريقه إنجي، بعدما قاده إلى تحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد، على حساب مضيفه تولوز، يوم أمس الأربعاء، برسم الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

واختار مؤشر "SofaScore" العالمي، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية وتقييم مردودهم، المهاجم المغربي سالف الذكر ضمن التشكيلة المثالية عن الأسبوع السابع بالدوري الفرنسي الممتاز، بعدما حصل على تقييم 8.5 نقاط.

وجاء اختيار عليوي ضمن التشكيلة الذهبية بعدما قاد فريقه أنجي لمواصلة تحقيق نتائجه الجيدة ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، وتسجيل انتصاره الخامس في المسابقة، إثر فوزه بهدفين من توقيع مهاجم الأسود.

وأحرز اللاعب المذكور هدفي فريقه في الدقيقتين الـ88 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح المجموعة نقاط المباراة كاملة ويرفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان؛ في حين تجمد رصيد تولوز عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

يشار إلى أن فريق أنجي سجل 6 أهداف عن طريق البدلاء في الدوري الفرنسي هذا الموسم (كازيمير نينغا 3، رشيد عليوي 3)، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.