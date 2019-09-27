24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. توزيع حافلات نقل مدرسي على جمعيات بالنواصر (5.00)

  2. البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)

  3. علماء محيطات يحذرون من تلاشي مدن عالمية تحت مياه البحار (5.00)

  4. رأي على هامش تقارير السيد "إدريس جطو" (5.00)

  5. الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يفارق الحياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عليوي يقود التشكيلة المثالية في البطولة الفرنسية

عليوي يقود التشكيلة المثالية في البطولة الفرنسية

عليوي يقود التشكيلة المثالية في البطولة الفرنسية
أوعنا بلعيد
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 00:25

حصد الدولي المغربي رشيد عليوي ثمار جهده وتألقه بقميص فريقه إنجي، بعدما قاده إلى تحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد، على حساب مضيفه تولوز، يوم أمس الأربعاء، برسم الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

واختار مؤشر "SofaScore" العالمي، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية وتقييم مردودهم، المهاجم المغربي سالف الذكر ضمن التشكيلة المثالية عن الأسبوع السابع بالدوري الفرنسي الممتاز، بعدما حصل على تقييم 8.5 نقاط.

وجاء اختيار عليوي ضمن التشكيلة الذهبية بعدما قاد فريقه أنجي لمواصلة تحقيق نتائجه الجيدة ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، وتسجيل انتصاره الخامس في المسابقة، إثر فوزه بهدفين من توقيع مهاجم الأسود.

وأحرز اللاعب المذكور هدفي فريقه في الدقيقتين الـ88 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح المجموعة نقاط المباراة كاملة ويرفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان؛ في حين تجمد رصيد تولوز عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

يشار إلى أن فريق أنجي سجل 6 أهداف عن طريق البدلاء في الدوري الفرنسي هذا الموسم (كازيمير نينغا 3، رشيد عليوي 3)، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.