شالكه الألماني يستعد لتمديد عقد المغربي حارث

أوعنا بلعيد

أصبح الدولي المغربي أمين حارث، مهاجم شالكة الألماني لكرة القدم، قريبا من تمديد عقده رفقه فريقه الحالي بعد العروض القوية التي بصم عليها منذ بداية الموسم الجديد.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، واسعة الانتشار، فإن تحولا غير متوقع حدث في المسيرة الاحترافية للمهاجم المغربي، الذي كان قريبا من مغادرة شالكة بالمركاتو الصيفي؛ فبعد أن كان لاعبا حبيس دكة البدلاء وغير مرغوب بشكل كبير في استمراره أصبح النجم الأول للفريق مع بداية الموسم الحالي.

ويقدم المهاجم المغربي الشاب أداء لافتا بقميص شالكة بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 6 مباريات شارك فيها (5 في الدوري ولقاء في الكأس)؛ وهو ما مكنه من التتويج بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر غشت الماضي، بعدما صوت جمهور الأزرق الملكي لصالح اللاعب البالغ من العمر 22 سنة.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن إدارة شالكة ترغب في تجديد عقد حارث، علما أن اللاعب يرتبط بعقد مع الملكي الألماني إلى غاية صيف 2021؛ وهو ما سيمكنه من البقاء ضمن صفوف الفريق لوقت أطول، إن رغب في ذلك واستمر في مواصلة تقديم عروضه اللافتة وأدائه المقنع جدا والمبهج للأنصار.

وتراهن إدارة شالكة على استمرار حارث في نثر سحره فوق البساط الأخضر ومواصلة تقديم هذا الأداء المقنع طيلة الموسم، وبالتالي التجديد له كمكافأة على ما يقدمه، لا سيما أن المدرب الألماني دافييد فاغنر متشبث بخدماته ويملك إعجابا كبيرا بما يقدمه وسبق أن شكره على قيادة المجموعة نحو تحقيق الانتصارات مؤخرا.

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، قرر توجيه الدعوة إلى أمين حارث ضمن قائمته الموسعة، بغية خوض المباراتين الوديتين أمام المنتخبين الليبي والغابوني، يومي 11 و15 أكتوبر المقبل.