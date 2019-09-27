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الرئيسية | رياضة | مدرب الزمالك يسعى إلى تخفيف الضغط عن أوناجم

مدرب الزمالك يسعى إلى تخفيف الضغط عن أوناجم

مدرب الزمالك يسعى إلى تخفيف الضغط عن أوناجم
أوعنا بلعيد
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 04:23

عقد الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميشو)، مدرب الزمالك المصري لكرة القدم، اجتماعا خاصا مع الدولي المغربي محمد أوناجم، بغية تخفيف الضغوطات عليه ومساعدته على التأقلم مع أجواء التباري بالدوري المصري.

وحسب مصادر هسبريس، فقد حرص المدرب الصربي على عقد جلسة خاصة مع المهاجم محمد أوناجم، الذي استقدمه الفريق خلال الانتقالات الصيفية، بعدما تعرض لانتقادات جماهير الأبيض بحكم أنه لم يسجل بعد في شباك المنافسين ولم يقدم المأمول منه.

وأضافت المصادر أن المدرب ميتشو نصح المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي بضرورة عدم التركيز على هز الشباك، مشيرا إلى أن مهمته تتجلى في صناعة الأهداف عبر الأطراف وخلخلة دفاع المنافسين وتنفيذ ما يطلب منه فقط داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح ميتشو، أثناء اجتماعه بأوناجم، بأن الأخير لا يتحتم عليه إحراز الأهداف ويتجلى دوره في صناعة الفرص، موضحا أنه يتفهم رغبة اللاعب الشديدة في هز الشباك بغية حصوله على ثقة الجماهير؛ لكنه شدد على أن التسرع سيفقده التركيز داخل الملعب.

وطلب مدرب الزمالك من لاعبه أوناجم أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يلتزم بتطبيق تعليماته التكتيكية؛ حتى لا يفقد مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق، لا سيما في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها كل الخطوط.

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