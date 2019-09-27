اتحاد جدة يتلقى ضربة قوية ويفقد خدمة داكوستا

أوعنا بلعيد

يخوض فريق اتحاد جدة لكرة القدم، اليوم الجمعة، مباراة قوية أمام فريق الشباب، محروما من خدمات لاعبه المغربي مروان داكوستا، خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "الملك فهد الدولي" برسم الجولة الخامسة من كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، منافسه الأرجنتيني خورخي الميرون، مدرب الشباب، وهو محروم من خدمات الثنائي مروان داكوستا والصربي ألكسندر بريغوفيتش.

وسيغيب الثنائي المذكور عن مواجهة الشباب بعدما اضطرا معا إلى مغادرة الحصة التدريبية أمس الأربعاء، بعد شعور مروان داكوستا بآلام في الظهر وتعرض بريجوفيتش لإصابة على مستوى القدم.

وكان داكوستا والصربي بريجوفيتش قد تعرضا للإصابة خلال المواجهة التي جمعت ناديهما بالهلال برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أسيا، وهي المواجهة التي عرفت إقصاء رفاق المدافع المغربي.

ويرغب فريق اتحاد جدة في تحقيق نتيجة الفوز ومصالحة أنصاره، لا سيما أنه يملك في رصيده ثلاث نقاط فقط بعد مرور أربع جولات محتلا بذلك المركز الـ14 في الترتيب العام؛ بينما يحتل الشباب المركز السابع ، برصيد 6 نقاط.