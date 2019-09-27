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كُتّاب وآراء
لقجع يعتزم نقل مباريات المنتخبين الأول والمحلي إلى شرق المملكة
أوضح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه لم يتم الحسم بعد في مسألة نقل مباريات المنتخبين الأول والمحلي، المقررة الشهر المقبل، إلى شرق المملكة، دون أن ينفي أن يكون ذلك السيناريو الأقرب للحدوث في حال موافقة كل من وحيد خاليلوزتش وحسين عموتة.
وقال لقجع، خلال كلمة سبقت انعقاد أول اجتماع للمكتب المديري للجامعة، أمس، إنه سيعقد اجتماعاً، الإثنين المقبل، مع كل من خاليلوزتش وعموتة، مدربي المنتخبين الأول والمحلي، لمناقشة إجراءات وتدابير إجراء المباريات المقررة الشهر المقبل في ملعبي وجدة وبركان.
وتتوجه الجامعة لبرمجة المباراتين الوديتين للمنتخب الأول أمام المنتخبين الليبي والغابوني، يومي 11 و15 أكتوبر، في الملعب الشرفي لمدينة وجدة؛ على أن تجرى مباراة المنتخب المحلي الحاسمة، عن إياب الدور المؤهل لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أمام المنتخب الجزائري، على الملعب البلدي لمدينة بركان.
وأكد لقجع أن التوجه العام يسير إلى برمجة مباريات المنتخب في مختلف مدن المملكة وتقريبها لمختلف الجماهير، مردفاً: "نتوفر على ملاعب تساهم وتساعد في إنجاح مباريات المنتخب، خصوصاً منها محدودة المقاعد، والتي ستكفل للفريق الوطني المساندة الجماهيرية الكافية".