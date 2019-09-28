البنزرتي ينفي وجود اتصالات مع أندية مغربية

هسبورت - آمال لكعيدا*

نفى أيمن البنزرتي، نجل المدرب التونسي فوزي البنزرتي، أن تكون لهذا الأخير اتصالات مع مسؤولي أندية مغربية، في مقدمتها الوداد الرياضي، في أفق العودة لتدريب الفريق "الأحمر"، مؤكداً أن الأمر غير وارد بالمرة في الوقت الحالي.

وقال أيمن البنزرتي، في حديث مع "هسبورت" إن والده يفضل الخلود إلى الراحة في الوقت الراهن من أجل التقاط الأنفاس وتجديد الأفكار، وبالتالي تأجيل خوض أية مغامرة جديدة في ميدان التدريب.

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول داخل الوداد الرياضي، أن الأخبار التي ربطت البنزرتي بالفريق "الأحمر"، لا أساس لها من الصحة، مردفاً "البنزرتي لن تطأ قدماه ملعب الوداد".

وأقالت إدارة النجم الساحلي التونسي، أول أمس، فوزي البنزرتي، محملةً إياه مسؤولية الإقصاء من منافسات كأس العرب للأندية "محمد السادس" على يد شباب الأردن، من دور الـ 32، علماً أن الفريق التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية.

وجدد المكتب المسير ثقته في مدرب الفريق الصربي زوران مانولوفيش، رغم الإقصاء المبكر من دور الـ16 من منافسات كأس العرش، على يد الجيش الملكي بثلاثية مقابل هدف وحيد، الثلاثاء الماضي.

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