جماهير حسنية أكادير تخلف الموعد مع الاشتراكات

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

واصلت الجماهير السوسية العاشقة لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، تخلفها لموسم جديد عن مساندة الفريق وتعزيز موارده المالية رغم النتائج الجيدة، التي حققها أبناء المدرب ميغيل غاموندي، خلال منافسات الموسم الكروي الماضي على المستوى المحلي والقاري.

وتخلف أنصار "غزالة سوس" مرة أخرى عن التفاعل والتجاوب الإيجابي مع مبادرة بطاقات الاشتراك، التي أطلقتها إدارة الفريق منتصف شهر يوليوز الماضي، بأثمان تفضيلية وامتيازات عديدة، حيث بقي عدد المبيعات ضعيفا جدا.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع، أن عدد بطاقات الاشتراك، التي بيعت إلى الآن وبعد شهرين من انطلاق العملية، لا يتجاوز 189 بطاقة، منها العشرات من البطاقات تم سحبها من بعض الغيورين وتم توزيعها على فئة من الجماهير.

ولم تشفع لإدارة الحسنية النتائج الباهرة المحققة في الموسم الماضي والمنافسة هذا الموسم على ثلاث واجهات، وكذا الجهود التي بذلها رئيس الفريق لتجديد عقود جل الركائز وتعزيز الصفوف، في ضمان تجاوب جماهيري مع مبادرة بطاقات الاشتراك كما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

ويؤرق العزوف الجماهيري بال رئيس الحسنية بشكل كبير، خصوصا بعد تواصله رغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها نتائج الفريق في المواسم الأخيرة، بعد أن ظلت الجماهير السوسية تنتقد لسنوات الاكتفاء بتنشيط البطولة وحصد نتائج سلبية مثيرة للشكوك في الجولات الأخيرة.

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