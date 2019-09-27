مدرب أياكس يكشف سِرّ غياب زياش عن فورتونا

أوعنا بلعيد

تحدث الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، عن سر غياب الدولي المغربي حكيم زياش، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام فورتونا سيتارد، برسم اللقاء المؤجل عن المرحلة الرابعة بالدوري الهولندي لكرة لقدم، خلال المباراة التي قادها الحكم يروين مانخوست.

وقال مدرب أياكس أمستردام متحدثا لوسائل الإعلام الهولندية وتعقيبا على أسئلة الصحافيين حول غياب "المايسترو" زياش، إن سبب عدم إشراكه أمام فورتونا سيتارد، يعود إلى رغبته في إراحته، حتى يكون أكثر جاهزية وطراوة بدنية لخوض المباريات المقبلة.

وأضاف: "غياب زياش عن اللقاء لا علاقة له بتعرضه للإصابة، فقط قررت أن أمنحه بعض الراحة بغية استرجاع أنفاسه بحكم أن اللاعب لم يستفد من العطلة الصيفية كما يجب، وذلك نظرا التزامه مع المنتخب المغربي وعودته مبكرا نوعا ما إلى التداريب".

كما متع المدرب المذكور لاعبه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بالراحة وقرر عدم إشراكه في اللقاء على غرار زكرياء لبيض، بينما غاب المغربي الآخر نصير مزراوي عن القائمة المستدعاة بالرغم من تعافيه كليا من الإصابة.

وحقق أياكس فوزا كاسحا بخمسة أهداف دون رد، أمام ضيفه فورتونا سيتارد، خلال اللقاء، الذي جرى فوق أرضية ملعب "يوهان كرويف"، وعرف تألق اللاعب كوينسي بروميس، الذي سجل ثلاثة أهداف، ليقود المجموعة لصدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام آيندهوفن صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فورتانا سينارد عند النقطة الثانية في المركز السابع عشر قبل الأخير.