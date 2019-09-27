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الرئيسية | رياضة | الجامعة توقف التكناوتي 3 أشهر بعد واقعة الجزائر

الجامعة توقف التكناوتي 3 أشهر بعد واقعة الجزائر

الجامعة توقف التكناوتي 3 أشهر بعد واقعة الجزائر
هسبورت - آمال لكعيدا*
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:02

علمت "هسبورت" من مصادر جامعية أن المكتب الفدرالي، قرر توقيف رضا التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي، لثلاثة أشهر عن خوض أي نشاط أو مشاركة مع المنتخبات الوطنية، بعد الكشف عن تقرير مدرب المنتخب المحلي، حسين عموتة، عن تفاصيل واقعة الجزائر، الأسبوع الماضي.

وعرض لقجع، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، تقرير عموتة على أعضاء المكتب الجامعي في اجتماع بالرباط، ليتم اتخاذ القرار المذكور كعقاب في حق التكناوتي بعدما "رفض" الجلوس على دكة البدلاء في المباراة التي جمعت المنتخب المحلي بنظيره الجزائري، السبت الماضي، عن ذهاب الدور المؤهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت عبر مصادر متفرقة بروايات مختلفة عن أسباب عدم جلوس التكناوتي في دكة البدلاء، السبت الماضي، في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجزائري، بين مبررات الإصابة والمرض وأخرى تشير لرفض التكناوتي لواقع أن يكون احتياطياً لأنس الزنيتي.

وأرجأت الجامعة اتخاذها موقفاً من الموضوع إلى حين توصلها بتقرير المباراة من المدرب حسين عموتة، الذي تضمن تفاصيل اختياراته والسبب الحقيقي وراء اعتماد زهير العروبي كحارس ثانٍ في وقت غاب فيه التكناوتي عن دكة البدلاء.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - امازيغ سوسي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:16
عقلية الهواة جلس في مقعد احطياتيي المنتخب لمقابلات معدودة وظن انه وصل الى القمة وانه فوق الكل ويجب تقديم الطاعة له والولاء . بينما الحارس المحمدي الحارس الرسمي في كاس العالم جلس طيلة كاس افريقيا في الاحتياط ولم يصدر عنه اي تصرف ولا ادنى احتجاج انها عقلية الاحتراف وعقلية الهواة . ثلاثة اشهر قليلة في حقه حتى لا يصاب بالغرور .
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29
2 - Adil Kenitra الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:32
Je suis Wydadi et je suis pour une sanction Encore plus sévère...
Ce genre de gamin doit être éduqué.
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13
3 - simohamed الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:37
le rôle de l'encadrement au sein de nos équipes locaux est d'une grande utilité pour les joueurs. L'exemple de Tagnaouti comme d'autres joueurs laisse permet aussi de dire que beaucoup de jeunes footballeurs ont besoin de formation et d’accompagnement dans les prises de décisions, les gestions des conflits et surtout les prises de paroles en public. . Nos équipes ont besoin d'investir dans ce sens pour illuminer leur image de marque aussi bien au Maroc qu'à Etranger.
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-1
4 - رودي كاف الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:56
المشكل هو الكيل بمكيالين فعندما يكون اللاعب المحلي غالط تاتي العقوبة سريعة وقاسية وعندما يكون اللاعب من المحترفين في الخارج يتم التغاضي عن افعالهم ومخالفاتهم المتكرر مثل المدلل بنعطية الذي يختار المقابلات ولا احد يتكلم والمدعو بلهندة وفيصل فجر بسبب العبث والاستهتار والاستفزاز وحمد الله الذي غادر المنتخب !!
نعم للعقوبة لكن يجب ان تكون على الجميع وهذه تعتبر فضيحة تنضاف الى فضائح جامعة التبذير والفشل
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2
5 - انعدام المسؤولية الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:05
ماشي ودادي و لكن حشومة الحارس يمثل فريق الوداد العريق بالمنتخب و يتصرف هكذا
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