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كُتّاب وآراء
الجامعة توقف التكناوتي 3 أشهر بعد واقعة الجزائر
علمت "هسبورت" من مصادر جامعية أن المكتب الفدرالي، قرر توقيف رضا التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي، لثلاثة أشهر عن خوض أي نشاط أو مشاركة مع المنتخبات الوطنية، بعد الكشف عن تقرير مدرب المنتخب المحلي، حسين عموتة، عن تفاصيل واقعة الجزائر، الأسبوع الماضي.
وعرض لقجع، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، تقرير عموتة على أعضاء المكتب الجامعي في اجتماع بالرباط، ليتم اتخاذ القرار المذكور كعقاب في حق التكناوتي بعدما "رفض" الجلوس على دكة البدلاء في المباراة التي جمعت المنتخب المحلي بنظيره الجزائري، السبت الماضي، عن ذهاب الدور المؤهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت عبر مصادر متفرقة بروايات مختلفة عن أسباب عدم جلوس التكناوتي في دكة البدلاء، السبت الماضي، في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجزائري، بين مبررات الإصابة والمرض وأخرى تشير لرفض التكناوتي لواقع أن يكون احتياطياً لأنس الزنيتي.
وأرجأت الجامعة اتخاذها موقفاً من الموضوع إلى حين توصلها بتقرير المباراة من المدرب حسين عموتة، الذي تضمن تفاصيل اختياراته والسبب الحقيقي وراء اعتماد زهير العروبي كحارس ثانٍ في وقت غاب فيه التكناوتي عن دكة البدلاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
Ce genre de gamin doit être éduqué.
نعم للعقوبة لكن يجب ان تكون على الجميع وهذه تعتبر فضيحة تنضاف الى فضائح جامعة التبذير والفشل