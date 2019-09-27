بوطيب يسبب أزمة بين الزمالك و"مالاطيا" التركي

أوعنا بلعيد

بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق بين إدارة فريق الزمالك المصري ونظيرتها من مالاطيا سبور التركي، بسبب بند تضمنه عقد انتقال الدولي المغربي خالد بوطيب، الذي رحل صوب الملاعب المصرية لخوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الماضية.

وطلب الفريق المصري من نظيره التركي، في خطاب رسمي، تمكينه من مبلغ 40 ألف أورو، ضمن صفقة انتقال خالد بوطيب، كحق رعاية سيتم سداده للفريق الأصلي للمهاجم المغربي الذي لعب في قطاع الناشئين على أن يتم ردها للزمالك من جديد في وقت لاحق؛ وهو ما تم تسجيله ببند عقد اللاعب.

وهدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بلجوء فريقه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال رفض الفريق التركي إعادة المبلغ، لا سيما أن إدارته قامت بمراجعة بنود العقد من جديد وجرى التوصل إلى نتيجة تزكي طرحهم وأحقيتهم في استرداد 40 ألف يورو.

يشار إلى أن المهاجم المغربي بوطيب عاد إلى المشاركة في مباريات فريقه الزمالك، بعدما غاب لوقت طويل بداعي الإصابة، قبل المشاركة من جديد في لقاء جينيراسيون فوت بطل السنغال في مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأيضا مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.