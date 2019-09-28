مرابط يتحدث عن تجربته الجديدة بالدوري الإيطالي

أوعنا بلعيد

تحدّث الدولي المغربي سفيان مرابط عن تجربته الجديدة، عقب انتقاله في المركاتو الصيفي إلى فريق هيلاس فيرونا الإيطالي قادما من كلوب بروج البلجيكي.

وقال متوسط ميدان الأسود، أثناء حديثه لجريدة "كالشيو لين" الإيطالية، بأنه كان على تواصل مستمر مع إدارة فريقه الحالي هيلاس فيرونا منذ يونيو الماضي بغية الانتقال إليه، مشيرا إلى أن المكتب المسير لكلوب بروج البلجيكي رفض تسريحه في تلك اللحظة، بالرغم من الاهتمام الكبير بخدماته بإيطاليا.

وأضاف مرابط: "عقب إجراء العديد من المفاوضات والاتصالات بين إدارة الناديين، تمكنتُ أخيرا من تحقيق طموحي والانتقال إلى إيطاليا لخوض هذه التجربة الجديدة، وأنا سعيد بذلك".

وبخصوص ثقة الجماهير في إمكاناته ومستواه، لا سيما أنه يخوض تجربة مغايرة لتلك التي دأب عليها في الدوريين البلجيكي والهولندي، أوضح قائلا: "أنا سعيد بحصولي على ثقة الجماهير مباشرة بعد وصولي بثلاثة أيام، منذ تلك اللحظة أدركت تعاطفهم معي، وأنا على دراية بالدعم الذي قدموه لي في هذه الفترة وممتن لذلك".

يشار إلى أن سفيان مرابط تمكن من خطف إعجاب أنصار فريقه بعدما قدم مستويات كبيرة ومقنعة، ويبقى من أبرزها الأداء الذي بصم عليه أمام بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي، حيث انسجم سريعا مع أسلوب فريقه في ثاني تجربة يخوضها خارج الدوري الهولندي بعدما شكل ثنائيا صلبا في متوسط الميدان الدفاعي رفقة اللاعب البرتغالي ميغيل فلوسو.