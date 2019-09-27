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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تُغرّم فرقا ولاعبين ومدربين في البطولة وكأس العرش

جامعة الكرة تُغرّم فرقا ولاعبين ومدربين في البطولة وكأس العرش

جامعة الكرة تُغرّم فرقا ولاعبين ومدربين في البطولة وكأس العرش
هسبورت - آمال لكعيدا*
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:00

ضربت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعقوباتها على التجاوزات التي حصلت في المباريات الأخيرة من منافسات كأس العرش والبطولة الوطنية، وذلك بعد اجتماع اللجنة نفسها، أمس، للتقرير في الحالات المطروحة عليها.

وفي ما يلي، عقوبات لجنة التأديب على الأندية والمدربين واللاعبين:

كأس العرش:

ـ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 25 ألف درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورمي القارورات على أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

ـ تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

ـ تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

ـ تغريم سفيان الرحيمي، لاعب فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 3000 درهم، وذلك بعد للاستماع إليه حول الأحداث التي رافقت نهاية المباراة، التي جمعت يوم السبت 31 غشت 2019، فريقه بنادي نهضة أتليتك الزمامرة، برسم دور سدس عشر من منافسات كأس العرش.

ـ توقيف حسن الساخي، مدرب فريق اتحاد تواركة، لـست مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 درهم، وذلك اثر طرده بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه بنادي الاتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

ـ توقيف عتيق شهاب، لاعب فريق الراسينغ الرياضي، لمباراتين مع تغريمه مبلغ 750 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت ناديه بالمغرب الرياضي التطواني، وذلك بناء المادة 85 من قانون العقوبات.

ـ توقيف عدنان الوردي لاعب فريق المغرب الرياضي التطواني ، لمباراتين مع تغريمه مبلغ 1000 درهم، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت ناديه بالراسينغ الرياضي، وذلك بناء المادة 85 من قانون العقوبات.

ـ تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على ثلاثة إنذارات وطرد، خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب الرياضي التطواني، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

ـ تغريم فريق الاتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على أربعة إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد تواركة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

ـ تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 1000 درهم لحصول فريقه على ثلاثة إنذارات، وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي الاتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول:

ـ تغريم السيد عبد الحق بنشيخة، مدرب فريق مولودية وجدة مبلغ 20 ألف درهم، لعدم حضوره الندوة الصحافية، عقب اللقاء الذي جمع ناديه بفريق الفتح الرياضي .

ـ تغريم فريق شباب الرياضي السالمي مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على ثمانية إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

ـ تغريم فريق وداد تمارة مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على أربعة إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد طنجة الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:12
مادمنا في الكرة:
كيف يعقل ان الجيش الملكي قهر الوداد في عقر داره وامام جمهوره بنتيجة لاتقبل الجدل...كما قهر الزمامرة الرجاء البيضاوي وفي عقر الدار ايضا ...ومع ذلك فان منتخب المحليين مكون من الوداد والرجاء...؟؟؟!!!...فمتى تبقى المنتخبات حكرا على لوبي الدار البيضاء؟؟!!
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2 - hamza الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:15
كيف يمكن لشخص قتل أخيه لمجرد لعبة هاد الكره لي بينا و كولنا مغاربة كولنا عندنا نفس الحقوق والواجبات عاد النزعة القومية لي لا علاقة بكونا كاملين عندنا بلد واحد وطن واحد كيف يعقل اكتر من دالك في الجامعات لي خص تكون قدوة و مكان نشر العلم كتلقا انتمائات عرقية هدا شلح و هدا عروبي هدا صحراوي اوصاف عنصرية و قدحية متداولة بشكل عادي خاص وزارة التقافة تشتغل علا هاد المشاكل عوض متبقا كتخثر فلوس في أفلام فاشلة
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3 - aziz الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:20
للاسف مظاهر الشغب التي تحدث بعد مبارايات البطولة لا تبشر بالخير
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4 - أستاذة وطنية الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:27
بعد أن كانت كرة القدم رياضة للمتعة واللقاءات الأخوية أصبحت رياضة الشطط واستعمال العنف لدرجة القتل مهما الغريم سيبقى الفرد العنيف هو هو
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5 - مستغرب الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:44
الدوري الوحيد في المعمورالذي تفوق غراماته مجموع قيمة جوائزه مازال هناك الكثير من العمل ينتضرنا
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6 - محمد الجمعة 27 شتنبر 2019 - 20:05
غرامات هزيلة جدا لن تردع المخالفين و تبين مدى بؤس ميزانيات الفرق و هزالة اجور اللاعبين و ننتظر تقدم الكرة بالكلام الفارغ
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