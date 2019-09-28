الخروبي يكشف تفاصيل مثيرة عن "ليلة الإقصاء"

هسبورت - آمال لكعيدا

نشر ياسين الخروبي، الحارس الاحتياطي للوداد البيضاوي لكرة القدم، "تدوينة" مثيرة عبر حسابه في "أنستغرام"، تضمنت مجموعة من التفاصيل حول ليلة إقصاء فريقه من دور الـ16 من منافسات كأس العرش، عندما تلقت شباكه ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لـ"الفريق الأحمر"، من توقيع أيوب الكعبي.

وزعم الخروبي في منشوره أنه لم يكن مستعداً أبداً لأن يكون رسمياً في مباراة الثلاثاء الماضي أمام الجيش الملكي؛ ذلك أنه كان مصاباً منذ ثلاثة أسابيع على مستوى عضلة الفخذ، حسب "تدوينته"، مردفاً: "لم يخبروني بكوني من سيحرس مرمى الفريق إلا قبل 4 ساعات من موعد المواجهة".

وأضاف الحارس: "لم يكن لدي خيار..لأن النادي كان سينهزم تلقائيا بما أن التكناوتي مصاب وغير مؤهل قانونيا لأنه موقوف..أردت أن أسدي معروفا لفريقي بحب، لكن الأمور انقلبت إلى كابوس".

وختم الخروبي منشوره مؤكداً أن لقاء الثلاثاء أمام الجيش الملكي كان الأكثر كارثية في مساره، مشيراً إلى أنه لا يبحث عن أعذار، لكنه أراد توضيح الأمور.

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