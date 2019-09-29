موهبة "مانشستر سيتي" تختار القميص المغربي

أوعنا بلعيد

حسم الموهبة المغربية نبيل التويزي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، موقفه بخصوص المنتخب، الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بعدما قرر، بشكل نهائي، الدفاع عن ألوان الأسود، في وقت كان من الممكن أن يختار اللعب لمنتخب إسبانيا، بحكم أنه يحمل قميص المتادور للشباب.

وحسب مصادر موثوقة من بينها شبكة (BBC ) البريطانية، فإن المهاجم الشاب قد حسم قراره باختياره الدفاع عن ألوان المغرب، ليصبح بذلك متاحا للعب والمشاركة في التربص الإعدادي المقبل الخاص بالمباراتين الوديتين أمام ليبيا والغابون، شهر أكتوبر المقبل.

ولعب التويزي البالغ من العمر 18 سنة، للمنتخب الإسباني لأقل من 17 سنة، وخطف الأنظار بموهبته، ما دفع فريق المان سيتي إلى التعاقد معه قبل موسمين قادما من فريق فالنسيا الإسباني.

وسبق للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، أن وجه الدعوة للاعب التويزي قبل أسابيع للمشاركة في مباراتي بوركينا فاسو والنيجر، غير أن مهاجم المان سيتي لم يلب الدعوة، بحكم أنه لم يحسم قراره بعد، كما أنه غير مؤهل قانونيا للدفاع عن راية المغرب.

وكان اللاعب التويزي على اتصال مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الشهرين الماضيين، لضمان استكمال جميع الأوراق اللازمة التي ستمكنه من الدفاع قميص المغرب، بعدما مثل إسبانيا لمنتخب أقل من 17 سنة.

ويلعب اللاعب سالف الذكر رفقة فريق الشباب بمانشستر سيتي، حيث يوقع على حضور لافت منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، سواء محليا أو قاريا، كما يشارك مع المجموعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، علما أنه خاض مباريات ودية قبل بداية الموسم، وتمكن من التألق مع الفريق الأول بقيادة الإسباني بيب غوارديولا.

يشار إلى أن منير شويعر( من أب موريتاني وأم مغربية)، لاعب ديجون الفرنسي، وياسين بن رحو( من أب مغربي وأم جزائرية)، لاعب بوردو، قد قررا الدفاع عن ألوان المغرب، ويريد خاليلوزيتش حضورهما في المعسكر المقبل.