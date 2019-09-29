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الرئيسية | رياضة | موهبة "مانشستر سيتي" تختار القميص المغربي

موهبة "مانشستر سيتي" تختار القميص المغربي

موهبة "مانشستر سيتي" تختار القميص المغربي
أوعنا بلعيد
الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:15

حسم الموهبة المغربية نبيل التويزي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، موقفه بخصوص المنتخب، الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بعدما قرر، بشكل نهائي، الدفاع عن ألوان الأسود، في وقت كان من الممكن أن يختار اللعب لمنتخب إسبانيا، بحكم أنه يحمل قميص المتادور للشباب.

وحسب مصادر موثوقة من بينها شبكة (BBC ) البريطانية، فإن المهاجم الشاب قد حسم قراره باختياره الدفاع عن ألوان المغرب، ليصبح بذلك متاحا للعب والمشاركة في التربص الإعدادي المقبل الخاص بالمباراتين الوديتين أمام ليبيا والغابون، شهر أكتوبر المقبل.

ولعب التويزي البالغ من العمر 18 سنة، للمنتخب الإسباني لأقل من 17 سنة، وخطف الأنظار بموهبته، ما دفع فريق المان سيتي إلى التعاقد معه قبل موسمين قادما من فريق فالنسيا الإسباني.

وسبق للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، أن وجه الدعوة للاعب التويزي قبل أسابيع للمشاركة في مباراتي بوركينا فاسو والنيجر، غير أن مهاجم المان سيتي لم يلب الدعوة، بحكم أنه لم يحسم قراره بعد، كما أنه غير مؤهل قانونيا للدفاع عن راية المغرب.

وكان اللاعب التويزي على اتصال مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الشهرين الماضيين، لضمان استكمال جميع الأوراق اللازمة التي ستمكنه من الدفاع قميص المغرب، بعدما مثل إسبانيا لمنتخب أقل من 17 سنة.

ويلعب اللاعب سالف الذكر رفقة فريق الشباب بمانشستر سيتي، حيث يوقع على حضور لافت منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، سواء محليا أو قاريا، كما يشارك مع المجموعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، علما أنه خاض مباريات ودية قبل بداية الموسم، وتمكن من التألق مع الفريق الأول بقيادة الإسباني بيب غوارديولا.

يشار إلى أن منير شويعر( من أب موريتاني وأم مغربية)، لاعب ديجون الفرنسي، وياسين بن رحو( من أب مغربي وأم جزائرية)، لاعب بوردو، قد قررا الدفاع عن ألوان المغرب، ويريد خاليلوزيتش حضورهما في المعسكر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - coco الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:27
المغاربة أصحبوا كلهم لاعبو كرة!!!
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2 - حقيقة الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:34
basta les émigrés on veut de vraies Marocains de souche oulad lebled. C pas moi qui le dit C les constats d'échec pendant 20 ans sachant q parmi toutes l équipes africaines l'équipe marocaine dispose des plus grands moyens primes ... lefchouch. mayslahouch lina les émigrés sont des escrocs et joue pour argent.
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3 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:35
خصكوم دغيا طيرو عليه ودخلوه في أول ماتش حبي هذا الشهر حتى لايغير رأيه. ويختار الشقيقة الجزائر كما فعل محرز وبناصر.
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4 - bimo الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:36
☆☆☆☆☆ اختيار القلب ، اختيار الجذور والأصل ... مرحبا بك في وطنك بين أهلك وذويك ... موفق إن شاء الله ☆☆☆☆☆ لمن سيعيب عليه هذا الاختيار ، أقول له : لو أنك ولدت أو عشت في أي بلد آخر وسمعت كل يوم كلاما عنصريا مهما علا شأنك ، فإنك ستعرف لماذا يختار أبناء الوطن جذورهم بدل التشبث بأوراق ستسقط مع أول خريف □□□ ولكم عبرة في الأفارقة اللذين يلعبون في المنتخب الفرنسي ، كيف عملوا عند الاحتفال في قصر الإيليزي إثر فوزهم بكأس العالم الأخير ، حين وضعوا جميعهم في الخلف لآخذ الصور التذكارية مع ماكرون وزوجته .
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5 - فادي عنتاب الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:46
مزيان !!هكذا يجعل المواهب المحلية تفقد كل الأمل للالتحاق يوما بالفريق الوطني هذ ما اثر على التكوين بسبب انسداد الافاق !!
منذ ان اتبع المسوولون هذه الطريقة السهلة بقطف ثمار عمل الآخرين افتقد التكوين المحلي كل معنى واصبح الاحباط احباط المؤهلات والكفاءات المحلية سيد الموقف
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