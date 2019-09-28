عرافي تصل نهائي سباق 800 متر في بطولة العالم‎

هسبريس من الرباط

تأهلت العداءة المغربية رباب عرافي، اليوم، إلى نهاية سباق 800 متر ضمن منافسات الدورة الـ17 لبطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.

وبلغت عرافي هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في السلسلة الإقصائية الثانية لنصف النهاية، بقطعها مسافة السباق في زمن قدره 2 د و00 ث و100/80، خلف الأمريكية أجيي ويلسون الأولى بتوقيت 2 د و00 ث و100/31؛ فيما عاد المركز الثالث للنرويجية هيدا هين بتوقيت 2 د و01 ث و100/03.

أما مواطنتها حليمة حشلاف فأقصيت من الدور ذاته بعد إنهائها سباق السلسلة الإقصائية الأولى في المركز السادس بتوقيت 2 د و01 ث و100/30.

وستجرى نهاية سباق 800 متر إناث بعد غد الإثنين اعتبارا من الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء.