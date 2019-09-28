24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. افتتاح مقر جديد للقنصلية المغربية بمدينة برشلونة (5.00)

  2. العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة" (5.00)

  3. السعودية تعلن بدء تطبيق "لائحة الذوق العام" (5.00)

  4. ولية عهد الدنمارك تشارك في "حوار شباب" بالرباط (3.00)

  5. سادية وعنصرية "بيزوطاج" تقودان طالبات إلى المستشفى بالرباط (2.60)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عرافي تصل نهائي سباق 800 متر في بطولة العالم‎

عرافي تصل نهائي سباق 800 متر في بطولة العالم‎

عرافي تصل نهائي سباق 800 متر في بطولة العالم‎
هسبريس من الرباط
السبت 28 شتنبر 2019 - 21:02

تأهلت العداءة المغربية رباب عرافي، اليوم، إلى نهاية سباق 800 متر ضمن منافسات الدورة الـ17 لبطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.

وبلغت عرافي هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في السلسلة الإقصائية الثانية لنصف النهاية، بقطعها مسافة السباق في زمن قدره 2 د و00 ث و100/80، خلف الأمريكية أجيي ويلسون الأولى بتوقيت 2 د و00 ث و100/31؛ فيما عاد المركز الثالث للنرويجية هيدا هين بتوقيت 2 د و01 ث و100/03.

أما مواطنتها حليمة حشلاف فأقصيت من الدور ذاته بعد إنهائها سباق السلسلة الإقصائية الأولى في المركز السادس بتوقيت 2 د و01 ث و100/30.

وستجرى نهاية سباق 800 متر إناث بعد غد الإثنين اعتبارا من الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.