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كُتّاب وآراء
الرجاء يتأهل إلى دوري المجموعات لأبطال إفريقيا
تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه فريق النصر الليبي 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور الثاني.
وسجل هدف فريق الرجاء البيضاوي اللاعب محسن متولي في الدقيقة الثامنة، فيما أدرك التعادل لفريق النصر اللاعب الكاميروني جونيور فيغونغانغ في الدقيقة 23.
وكان فريق الرجاء البيضاوي تغلب في لقاء الذهاب على الفريق الليبي بثلاثة أهداف لواحد بملعب "بترو سبورت" بالقاهرة.
وعرف اللقاء تضييع فريق النصر الليبي لضربة جزاء بعدما تصدى لها حارس الرجاء البيضاوي أنس الزنيتي.