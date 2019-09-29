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الرئيسية | رياضة | فريق نهضة بركان يواصل المشوار بكأس الكنفدرالية

فريق نهضة بركان يواصل المشوار بكأس الكنفدرالية

فريق نهضة بركان يواصل المشوار بكأس الكنفدرالية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 28 شتنبر 2019 - 23:48

حسم فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم تأهله إلى دور ما قبل المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على نظيره أشانتي الغاني بهدفين نظيفين، في مباراة إياب دور الـ 32 التي جمعت بينهما بالملعب البلدي لبركان.

وانطلقت مجريات المباراة بطرد مبكر في صفوف فريق اشانتي غولد الغاني، بعد حصول اللاعب محمد موسى على الانذار الثاني في حدود الدقيقة الثامنة، ليختار رفاقه مباشرة بعد ذلك استهلاك الوقت لامتصاص ضغط العناصر البركانية.

ورغم الأفضلية العددية للفريق المغربي، إلا أن رفاق بكر الهيلالي لم يحسنوا استغلال هذا الأمر بعد أن عاكسهم الحظ في العديد من الكرات الهجومية، كانت أبرزها كرة ألان تراوري في حدود الدقيقة 28، قبل أن ينجح البوركينابي يسوفو دايو في هز الشباك وإحراز أولى الأهداف للنهضة البركانية في حدود الدقيقة الـ 31.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه مجريات الجولة الأولى نحو النهاية، تمكن زايد كروش من تعزيز النتيجة وإضافة هدف ثان بطريقة رائعة عن طريق تسديدة قوية ومركزة هزم بها الحارس الغاني، ليحسم الفريق المغربي تفاصيل النصف الأول بهدفين نظيفين.

وواصل الفريق البركاني سيطرته على مجريات اللعب خلال فترات الجولة الثانية على كل المستويات؛ إذ نجح في إبعاد الخطورة على مرمى زهير العروبي والتعامل بشكل جيد مع سير أطوار النصف الثاني من المباراة.

ولم تأت باقي فترات المباراة بأي جديد على مستوى النتيجة، رغم العديد من الفرص السانحة للتهديف التي أتيحت للبركانيين، لتنتهي تفاصيلها بنتيجة الجولة الأولى (2-0)، ويحسم بالتالي أبناء المدرب طارق السكتيوي تأهلهم إلى دور ما قبل المجموعات بمسابقة كأس "الكاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كوايري الأحد 29 شتنبر 2019 - 00:38
هنيئا لاسياد الجهة الشرقية. صراحة هدا الموسم لن نقبل من النهضة إلا الكأس الغالية.انا من كرسيف وأرى أن النهضة هو الدي يمثلنا كابناء الشرق .يجب تشييد مركب في بركان أو السعيدية يكون رهن إشارة البرتقالي وجمهوره العريض دو الأخلاق العالية
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