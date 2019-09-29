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كُتّاب وآراء
أولمبيك خريبكة يكسب "ديربي الفوسفاط " بوادي زم
احتضن الملعب البلدي لمدينة وادي زم، عشية اليوم، "ديربي الفوسفاط المحلي" بين فريقي أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم، برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. وانتهت المقابلة بين الفريقين المنتميين إلى الإقليم ذاته بفوز الضيوف بهدف واحد دون مقابل.
وجاءت نتيجة المباراة، التي جرت أطوارها في جو ساخن بلغت درجة حرارته 35، بعد شوط أول متّسم بكثرة المحاولات الضائعة من جانب الفريقين. واستطاع كل فريق بلوغ مربع عمليات الفريق الخصم دون أن يجد في صفوفه لاعبا قادرا على إسكان الكرة الشباك.
وعرف الشوط الثاني من المباراة تحركا ملحوظا من الطرفين، إذ حاول أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة تسجيل هدف السبق دون أن يتمكنوا من ذلك، غير أن فريق أولمبيك خريبكة استطاع هز شباك سريع وادي زم في تمام الدقيقة 78، موقعا الهدف الأول والوحيد من طرف اللاعب إسماعيل الحراش.
وبهذه النتيجة يكون فريق أولمبيك خريبكة رفع رصيده إلى 5 نقط إلى حدود الآن، في وقت لا يتجاوز رصيد فريق سريع وادي زم نقطة واحدة، مع مباراة مؤجلة.