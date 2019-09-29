المغرب التطواني يتفوق على ضيفه نهضة الزمامرة

هسبريس - و.م.ع

تفوق فريق المغرب التطواني على ضيفه فريق نهضة الزمامرة بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، ضمن منافسات الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم. وسجل هدف فريق المغرب التطواني اللاعب المهدي بلعروسي في الدقيقة 76.

وكان فريق أولمبيك خريبكة تغلب على مضيفه فريق سريع وادي زم (1-0) في اللقاء الذي جمع بينهما، في وقت سابق اليوم، على أرضية الملعب البلدي بوادي زم. ووقع هدف فريق أولمبيك خريبكة اللاعب إسماعيل الحراش في الدقيقة 78.