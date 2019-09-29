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الرئيسية | رياضة | الوداد يتأهل لدور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا

الوداد يتأهل لدور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا

الوداد يتأهل لدور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 29 شتنبر 2019 - 21:55

حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، تأهله إلى دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، بعد تفوقه على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني برباعية لواحد مساء اليوم الأحد، في مباراة إياب الدور الثاني للمسابقة.

وحملت الدقيقة الثانية أول تهديد من جانب الفريق البيضاوي، إذ كاد المهاجم أيوب الكعبي، أن يفتتح النتيجة برأسية قوية لولا التصدي الناجح للحارس الموريتاني، قبل أن يحتسب الحكم التونسي ركلة جزاء للوداد، ترجمها محمد الناهيري، لهدف السبق بطريقة مبدعة.

وبسط رفاق إبراهيم النقاش، سيطرتهم على مجريات الشوط الأول من خلال الضغط على معترك الضيوف، ليثمر ذلك تعزيز النتيجة بهدف ثان بطريقة رائعة من رجل إسماعيل الحداد، في حدود الدقيقة 24، قبل أن يضيف رفيقه أيمن الحسوني، الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقتين.

واقتنص أيوب الكعبي، الهدف الرابع للفريق المغربي في حدود الدقيقة 38، بعد تمريرة محكمة من أيمن الحسوني، لتنهي صافرة الحكم التونسي صادق السالمي، تفاصيل الشوط الأول برباعية نظيفة للوداد.

واستعادت العناصر الموريتانية توازنها على رقعة التباري مع بداية أطوار الشوط الأول، غير أن ذلك لم يمكنهم من الوصول إلى معترك مرمى الحارس "الودادي" رضا التكناوتي، في الوقت الذي غابت النجاعة عن العديد من الكرات الهجومية لعناصر الفريق البيضاوي.

وفي حدود الدقيقة 67 نجح المهاجم بابكر بيكيلي، من تجاوز خط دفاع الوداد وهزم الحارس التكناوتي، محرزا بذلك هدف تقليص النتيجة، ليحمس رفاقه بالضغط على نصف ملعب الوداد وخلق بعض المناورات الهجومية التي أزعجت دفاع وحارس الفريق المغربي، قبل أن تنهي الصافرة التونسية تفاصيل النزال برباعية لواحد وتأهل الوداد لدور المجموعات.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - nadia الأحد 29 شتنبر 2019 - 23:45
مبروك لوداد الأمة ،الفوز بالكأس انشاء الله، و الشفاء العاجل لملكنا الهمام
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2 - ودادي 20 الأحد 29 شتنبر 2019 - 23:50
وداد الامة قدم مباراة استعراضية كبيرة وتأهل لدور المجموعات للمرة الخامسة على التوالي وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق مغربي تحقيقه ونتمنى ان تضعنا القرعة في مجموعة واحدة مع الغريم....وديما وداد
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