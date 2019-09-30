التراضي ينهي مسيرة عادل السراج مع نهضة بركان

أوعنا بلعيد

توقفت مسيرة عادل السراج كمدرب مساعد رفقة فريق نهضة بركان لكرة القدم، بعدما أعلن الأخير فسخ العقد الذي يربط بينهما بالتراضي، على بعد أسابيع قليلة من الاستغناء عن خدمات منير الجعواني، المدرب السابق للفريق البرتقالي، عقب الإقصاء المبكر من مسابقة كأس العرش.

وأعلن فريق نهضة بركان، اليوم الإثنين، فسخ عقد عادل السراج، المدرب المساعد، بالتراضي. ونشرت إدارة البرتقالي بلاغا عبر الصفحة الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، جاء فيه: "نهضة بركان ينهي ارتباطه بالمدرب المساعد عادل السراج بالتراضي ويشكره على كل ما قدمه للفريق وتفانيه في العمل، ويتمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية".

واستغنى ممثل الكرة البركانية عن خدمات عادل السراج بعدما تعاقده مع الإطار الوطني الشاب طارق السكتيوي، لقيادة المجموعة خلفا لمنير الجعواني. ويرغب اللاعب السابق لبورتو البرتغالي في تشكيل طاقم تقني مساعد من اختياره يقود برفقته المجموعة خلال القادم من المواعيد.

ونجح السكتيوي في اختباره الأول الصعب، بعدما قاد نهضة بركان إلى عبور فخ أشانتي غولد الغاني، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد، وكان قد انهزم ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين برسم دور الـ32 مكرر.