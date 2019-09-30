24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. قرص سامّ ينهي حياة قاصر بمنطقة سيدي حجاج (5.00)

  2. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  3. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  4. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  5. "البيزوطاج" يصل البرلمان .. وحزب يستنكر التشهير بالطلبة الجدد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | النصر يحسم مستقبل أمرابط وانتقاله إلى أهلي جدة

النصر يحسم مستقبل أمرابط وانتقاله إلى أهلي جدة

النصر يحسم مستقبل أمرابط وانتقاله إلى أهلي جدة
أوعنا بلعيد
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 19:12

حسم فريق النصر السعودي مستقبل الدولي المغربي نور الدين أمرابط وإمكانية رحيله عن المجموعة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كانت تقارير عدة أفادت بعرض النصر لاعبه على نادي أهلي جدة.

ونفى بدر السليمان، مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي، في تصريحات تليفزيونية، أن تكون إدارة فريقه عرضت خدمات أمرابط على أهلي جدة، مؤكدا أنه لا نية لديها في تسريح المهاجم المغربي خلال المركاتو الصيفي المقبل.

وقال مدير المركز الإعلامي بالفريق السعودي: "الإدارة تعلم مصلحة فريق النصر، المجموعة التي نملكها هي الأفضل ونثق فيها كثيرا، وما قيل بخصوص عرض نجمنا نور الدين أمرابط على أهلي جدة غير صحيح"، وأضاف بلغة حازمة: "لا يمكن التفريط في أي لاعب نصراوي أبدا".

كما تحدث عن مباراة الفيصلي قائلا: "لم يصلنا شيء إلى حدود اللحظة من قبل الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات بشأن مباراتنا ضد الفيصلي، وفي الساعات المقبلة سيتضح الأمر".

وتابع: "فريقنا بين أيدي أمينة، ولاحظنا أن مستوى الفريق تراجع في الجولات الماضية، وذلك راجع إلى الإصابات، ومن أبرزها إصابة أحمد موسى وجوليانو، وبداية التصحيح والعودة لتحقيق الانتصارات ستكون من الجولة المقبلة".

ورحب المسؤول الإعلامي ذاته بالانتقادات الموجهة للفريق مؤخرا بسبب تذبذب نتائجه، موردا أن "أبواب النصر مفتوحة للجميع، ونتقبل النقد"، مضيفا أن كل الأعضاء الذهبيين يلتقون بالإدارة، "وجميعنا نعمل لأجل مصلحة الفريق، كما أن ما قدمه سعود آل سويلم في رئاسة النصر استثنائي على كافة الأصعدة، ولا يمكن لأحد أن ينكره، ونسعى كإدارة إلى الأفضل، فلم يمر على تواجدنا سوى 70 يوما فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.