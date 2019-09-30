النصر يحسم مستقبل أمرابط وانتقاله إلى أهلي جدة

أوعنا بلعيد

حسم فريق النصر السعودي مستقبل الدولي المغربي نور الدين أمرابط وإمكانية رحيله عن المجموعة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كانت تقارير عدة أفادت بعرض النصر لاعبه على نادي أهلي جدة.

ونفى بدر السليمان، مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي، في تصريحات تليفزيونية، أن تكون إدارة فريقه عرضت خدمات أمرابط على أهلي جدة، مؤكدا أنه لا نية لديها في تسريح المهاجم المغربي خلال المركاتو الصيفي المقبل.

وقال مدير المركز الإعلامي بالفريق السعودي: "الإدارة تعلم مصلحة فريق النصر، المجموعة التي نملكها هي الأفضل ونثق فيها كثيرا، وما قيل بخصوص عرض نجمنا نور الدين أمرابط على أهلي جدة غير صحيح"، وأضاف بلغة حازمة: "لا يمكن التفريط في أي لاعب نصراوي أبدا".

كما تحدث عن مباراة الفيصلي قائلا: "لم يصلنا شيء إلى حدود اللحظة من قبل الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات بشأن مباراتنا ضد الفيصلي، وفي الساعات المقبلة سيتضح الأمر".

وتابع: "فريقنا بين أيدي أمينة، ولاحظنا أن مستوى الفريق تراجع في الجولات الماضية، وذلك راجع إلى الإصابات، ومن أبرزها إصابة أحمد موسى وجوليانو، وبداية التصحيح والعودة لتحقيق الانتصارات ستكون من الجولة المقبلة".

ورحب المسؤول الإعلامي ذاته بالانتقادات الموجهة للفريق مؤخرا بسبب تذبذب نتائجه، موردا أن "أبواب النصر مفتوحة للجميع، ونتقبل النقد"، مضيفا أن كل الأعضاء الذهبيين يلتقون بالإدارة، "وجميعنا نعمل لأجل مصلحة الفريق، كما أن ما قدمه سعود آل سويلم في رئاسة النصر استثنائي على كافة الأصعدة، ولا يمكن لأحد أن ينكره، ونسعى كإدارة إلى الأفضل، فلم يمر على تواجدنا سوى 70 يوما فقط".