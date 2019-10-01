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كُتّاب وآراء
الأهلي المصري يمارس ضغوطا إضافية على أزارو
يرغب الطاقم التقني لفريق الأهلي المصري، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر، في تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة رغم وجود أسماء عدة، أبرزها الدولي المغربي وليد أزارو.
وحسب مصدر مسؤول بنادي الأهلي، فإن إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي باشرت مهمتها في البحث عن مهاجم جديد يرغب المدرب في قدومه خلال الانتقالات الشتوية بحلول يناير المقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن المدرب السويسري طلب التعاقد مع مهاجم صريح، وطلب أن تعرض عليه جميع الخيارات بغية اختيار الأفضل من بينها ومقارنة المهاجم الجديد المفترض بما لديه من موارد بشرية.
وبخصوص المهاجم المغربي وليد أزارو، طلب المدرب السويسري منحه الفرصة كاملة للوقوف على إمكاناته ومستواه خلال الفترة المقبلة، مع توفير بدائل للمفاضلة بينها، على أن يكون الحسم في يناير حيث سيكون الفريق قد خاض عددا كبيرا من المباريات محليا وإفريقيا، الأمر الذي سيوضح الصورة أمام المدرب بشكل كامل.
وكشف مسؤولو الأهلي للمدرب السويسري عن نيتهم تسريح المهاجم المغربي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب السخط الجماهيري ضده نظرا لكثرة إهداره للفرص، غير أن العروض التي توصلوا بها لم تكن في مستوى تطلعاتهم، ما حال دون رحيله حينها.