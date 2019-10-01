اتحاد جدة السعودي يرغب في التعاقد مع الكرتي

أوعنا بلعيد

يمنّي مسؤولو فريق اتحاد جدة النفس بالتعاقد مع الدولي المغربي وليد الكرتي، نجم الوداد الرياضي، وضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بغية تعزيز صفوف الفريق وتقويتها.

وحسب مصادر سعودية، فإن الطاقم التقني لفريق اتحاد جدة حدد اللاعب وليد الكرتي كأبرز الأسماء القادرة على قيادة خط المنتصف وضخ دماء جديدة في صفوف المجموعة التي تراهن على تحقيق موسم جيد.

وأوضحت المصادر نفسها أن مدرب الفريق، التشلي خوسي لويس سييرا، أبدى إعجابه بإمكانات وليد الكرتي، ويراه عنصرا مهما لإضافة مرونة تكتيكية جديدة وتقديم ما تفتقده المجموعة على مستوى خط الوسط.

وينتظر أن يواجه الفريق السعودي معارضة قوية من إدارة الوداد بخصوص تسريح اللاعب الكرتي، لاسيما أنه يشكل دعامة أساسية لا غنى عنها بحكم ما يمثله من ثقل في المنظومة التكتيكية للطاقم التقني.

وسبق لإدارة الفيحاء السعودي أن قدمت عرضا رسميا لنظيرتها بالوداد، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بغية التعاقد مع اللاعب الكرتي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري، لكن عرضها قوبل طلبها بالرفض.

ورفض مسيرو الوداد الرياضي مناقشة العرض المقدم من نظرائهم من الفيحاء السعودي لحاجة الفريق الأحمر إلى خدمات لاعبه المتألق الكرتي، الذي يعدّ من أبرز الدعائم الأساسية ضمن خطط المدربين المتعاقبين على قيادة "الواك".

ولم تترك إدارة الوداد أي فرصة لنظيرتها السعودية من أجل التفاوض حول ضم متوسط ميدان الفريق نظرا لثقله ووزنه داخل المنظومة التكتيكية لخطط المدرب؛ إذ على الرغم من تعاقد الفريق مع يحيى جبران، فقد رفض المكتب المسير نهائيا انتقال الكرتي، واضعا إياه ضمن خانة "من لا يمكن بيعهم أو إعارتهم".

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، كان قد وجه الدعوة إلى اللاعب الكرتي ضمن القائمة التي واجهت منتخبي بوركينافسو والنيجير، وتمكن النجم الودادي من تسجيل أول أهدافه مع "الأسود" في شباك منتخب النيجر، كما اختير من نجوم المباراة مع إشادة الطاقم التقني كثيرا بمستواه.