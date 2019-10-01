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الرئيسية | رياضة | قائمة أغلى يافعي أوروبا تشمل المغربي إيحاتارن

قائمة أغلى يافعي أوروبا تشمل المغربي إيحاتارن

قائمة أغلى يافعي أوروبا تشمل المغربي إيحاتارن
أوعنا لعيد
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:37

يقدم الموهبة المغربية محمد ايحاتارن، نجم ايندهوفن الهولندي لكرة القدم، أداء لافتا منذ بداية الموسم الحالي رفقة الفريق الأول، ما جعل أسهمه ترتفع بسرعة في بورصة اللاعبين، إذ ينتظر أن يطلب فريقه الحالي مبلغا كبيرا مقابل التخلي عن خدماته مستقبلا.

ويحتل الموهوب ايحاتارن ( 17 سنة)، المرتبة الثالثة ضمن قائمة أعلى اللاعبين قيمة على المستوى العالمي، والذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بعدما عرفت المراكز الثلاثة الأولى سيطرة المواهب من أصول إفريقية، ويتعلق الأمر بالمغربي إيحاتارن وإنسو فاتي (غينيا بيساو)، وإدواردو كامافينغا ( الكونغو الدمقراطية).

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، والمتخصص في الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبين، فقد احتل المهاجم محمد ايحاتارن المركز الثالث، بعدما بلغت قيمته السوقية إلى الآن 15 مليون أورو.

ويتصدر إنسو فاتي، موهبة برشلونة (16 سنة)، القائمة المكونة من عشرة لاعبين، بعدما بلغت قيمته السوقية 25 مليون أورو، عقب ما قدمه من إبداع رفقة النادي الكتلاني، الذي قام بتصعيده إلى الفريق الأول، بعدما أصيب الثلاثي الهجومي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي عثمان ديمبلي.

وحل الكونغولي إدواردو كامافينغا، نجم ستاد رين الفرنسي، في المركز الثاني، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون أورو، بينما يتواجد المهاجم الإسباني المتألق اندير بارينتشيا، نجم ريال سوسيداد، في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 10 ملايين أورو مناصفة مع الإنجليزي ماسون جرينوود، نجم خط المنتصف بمانشستر يونايتد.

يذكر أن النجم المغربي ايحاتارن محل صراع ومنافسة شرسة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرها الإتحاد الهولندي، بغية الظفر بخدمات اللاعب وإقناعه بالدفاع عن ألوان أحد المنتخبين.

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