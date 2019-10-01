منير المحمدي يتألق ويجهز لمباراتي ليبيا والغابون

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي منير المحمدي، حارس فريق مالقا لكرة القدم، ثمار تألقه بشكل لافت أمام سبورتينغ خيخون، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين نهاية الأسبوع وانتهت بالتعادل السلبي، برسم الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني بالدرجة الثانية.

واختار الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحارس المغربي ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الثامنة بالسيغوندا، بعدما قدم أداء بطوليا حرم من خلاله هجوم سبورتينغ خيخون من الوصول إلى شباكه، ليهدي بذلك فريقه نقطة ثمينة في مباراة شهدت ندية ومنافسة قويتين منذ دقائقها الأولى.

وحصل حارس الأسود على تقييم 8.2 نقاط من مؤشري "صوفا سكور" و "هوسكوريد"، كما تم اختياره نجما للمباراة. وبدوره، أشاد الإعلام الإسباني بالأداء الراقي الذي بصم عليه المحمدي، حيث وصفت بعض تصدياته "أفضل التصديات" لهذا الأسبوع.

وحرم المحمدي سبورتينغ خيخون من الفوز، لاسيما بعد تصديه لهجمة اللاعب كارمونا، كما عاد ليتألق في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لهجمة خطيرة دفعت الجماهير التي تقاطرت على ملعب "لاروزاليدا" إلى التصفيق له بحرارة.

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، قرر توجيه الدعوة إلى الحارس المحمدي ضمن قائمته الموسعة بغية خوض المباراتين الوديتين أمام المنتخبين الليبي والغابوني يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.