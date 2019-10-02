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كُتّاب وآراء
إيحاتارن وزياش يقودان التشكيلة المثالية بالإيردفيزي
يبدو أن الأمر أصبح روتينيا في الإيردفيزي؛ إذ لا يمر أسبوع منذ بدايته دون أن نجد اسم الموهبة المغربية القادم بسرعة الصاروخ محمد إيحاتارن، نجم ايندهوفن، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في الدوري الهولندي الممتاز.
ويقدم المهاجم المغربي الشاب، البالغ من العمر 17 سنة، أداء فاق التوقعات، بعدما حصل على ثقة مدربه مارك فان بوميل، وأصبح دعامة أساسية لا غنى عنها بفضل موهبته والتزامه وانضباطه التكتيكي فوق أرضية الميدان.
وللمرة الثالثة على التوالي، اختير محمد أمين ايحتارن ضمن تشكيلة الأسبوع، بعدما قاد ناديه ايندهوفن إلى مطاردة غريمه التقليدي أياكس أمستردام في سباق المنافسة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، وذلك بعد تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد على مضيفه زفوله، برسم الجولة الثامنة.
وتألق الموهوب المغربي أمام زفوله، وتمكن من تسديد أربع كرات خطيرة على المرمى، كما قام بخمس مراوغات ناجحة، واستعاد 11 كرة، ونفذ ثلاث ركنيات، وحصل على تقييم 7.8 نقاط بعد نهاية اللقاء.
من جانبه، اختار "هوسكوريد" المغربي الآخر حكيم زياش ضمن تشكيلة الأسبوع، بعدما قاد فريقه أياكس إلى تحقيق الفوز على ضيفه جرونينجين (2-0).
وقدم المايسترو زياش أداء راقيا أمام جرونينيجين وكان خلف الهدف الأول الذي سجله اللاعب ليساندرو مارتينيز، بعد تمريرة حاسمة من رجله (د.76)، قبل أن يضيف اللاعب كلاس يان هونتلار الهدف الثاني في الدقيقة الـ79، خلال المواجهة التي شهدت طرد دجانجو فراميردام، لاعب جرونينجين في الدقيقة الـ73.
وحصل زياش على تقييم 8.6 نقاط، بعدما سدد خمس كرات مؤطرة، وقام بثلاث مراوغات ناجحة، واستعاد كرتين، وأجهض خمس هجمات للفريق الخصم، ونفذ خمس ركنيات، واختير ثاني أفضل لاعب في اللقاء بعد فان دي بييك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
يعني فقدانهم لروح الوطنية