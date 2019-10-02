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كُتّاب وآراء
يوفنتوس الإيطالي يضع عينه على المغربي حكيمي
حدد فريق يوفتتوس الإيطالي لكرة القدم الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دوتموند، كأبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى مجموعة الإيطالي ماوريسيو ساري خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحسب ما كشفته مصادر إيطالية، من بينها موقع "كالشيو ميركاتو"، فإن فريق يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي، ومهتم جدا بخدماته، ولكنه لن يتخذ الآن أي خطوة بخصوص التعاقد معه في سوق الانتقالات المقبلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار إدارة السيدة العجوز يعود إلى أن المدافع المغربي الشاب يلعب مع دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي صيف 2021.
كما يرغب اليوفي في التعاقد مع حكيمي بحكم أنه لاعب "جوكر"، يجيد اللعب في الرواقين كظهير أيمن وأيسر. ويعتبر بطل الدوري الإيطالي من بين الأندية التي تعتمد كثيرا على صعود الظهيرين لتقديم الدعم الهجومي للخط الأمامي.
ويركز يوفنتوس على ضم اللاعبين المميزين في صفقات مجانية، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة، وهو ما جعله يتربص بأشرف حكيمي الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول لريال مدريد عام 2017، قبل أن ينتقل إلى دورتموند معارًا لمدة موسمين صيف 2018.