فيصل فجر يثني على بنعطية بعد "اعتزال المنتخب"

أوعنا بلعيد

تحدث الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب خيتافي الإسباني، عن قرار الاعتزال الدولي الذي أقدم عليه مواطنه مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، بعدما فضل وضع الحد لعشر سنوات قضاها بقميص الأسود.

واختار متوسط ميدان خيتافي الإسباني صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" ليوجه رسالته إلى بنعطية، بعد اعتزاله دوليا، قائلا: "لقد كان من دواعي فخري وسعادتي أن ألعب مع عميد مثلك".

بدوره، أشاد بليز ماتويدي، لاعب المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، بإمكانات بنعطية ومسيرته الاحترافية بعدما لعب لعدة أندية أوروبية، آخرها السيدة العجوز، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي سيكون فخورا بما قدمه الكابيتانو، متمنيا له التوفيق في القادم من المواعد.

وكان مهدي بنعطية قد قرر وضع حد لمسيرته الدولية رفقة أسود الأطلس، بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليا بشكل نهائي ورسمي، مشيرا إلى أن الفكرة راودته عقب الخروج المخيب للآمال على يد منتخب البنين خلال مسابقة كأس إفريقيا الأخيرة التي جرت بمصر وتوج المنتخب الجزائري بلقبها.

وأعلن عميد أسود الأطلس عن قرار اعتزاله النهائي من خلال تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، حيث طلب إعفاءه من خوض المباراتين الوديتين أمام المنتخبين الليبي والغابوني يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، مؤكدا أنه قرر الاكتفاء بالمدة التي قضاها مع المنتخب المغربي خلال الفترة السابقة.

واختار مدافع الدحيل القطري الاعتزال دوليا بعدما خاض قرابة 60 مباراة دولية منذ نونبر 2008، شملت مباريات في مسابقات كأس إفريقيا، آخرها المنظمة بمصر 2019، وفي المونديال الروسي سنة 2018، ليفضل بعدها منح الفرصة لأسماء أخرى بغية تقديم الإضافة لأسود الأطلس خلال القادم من المواعد.