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كُتّاب وآراء
"الجديدي" يهزم الجيش ويتأهل لربع نهائي الكأس
تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، من كسب بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش، على حساب مضيفه الجيش الملكي بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف.
ونجح المهاجم سيمون مسوفا، في اقتناص هدف الفوز والتأهل للدفاع الجديدي في حدود الدقيقة 23، ليحافظ عليه أبناء المدرب بادو الزاكي، إلى غاية إطلاق الحكم كريم صبري، صافرته النهائية، رغم الضغط الهجومي الكبير الذي مارسه الفريق "العسكري" في الجولة الثانية.