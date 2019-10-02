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الرئيسية | رياضة | هدف البركاوي يقود أكادير لربع نهائي كأس العرش

هدف البركاوي يقود أكادير لربع نهائي كأس العرش

هدف البركاوي يقود أكادير لربع نهائي كأس العرش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 20:25

حقق فريق حسنية أكادير لكرة القدم، فوز صعب بهدف نظيف على حساب ضيفه جمعية سلا في مباراة ثمن نهائي كأس العرش، حسم به بطاقة التأهل لدور الربع لملاقاة نظيره اتحاد طنجة.

وخلقت عناصر جمعية سلا صعوبات كبيرة للفريق "السوسي" طيلة فترات النزال، حيث ظل البياض يسيطر على نتيجة المباراة إلى غاية الدقيقة 77، حين تمكن المهاجم كريم البركاوي من هز الشباك وإحراز هدف التأهل، من تسديدة قوية خارج معترك العمليات.

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