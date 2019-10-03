"حمد الله" أبرز الغائبين عن لائحة المنتخب المغربي

هسبورت - آمال لكعيدا

كشف الناخب الوطني، البوسني وحيد خاليلوزتش، عن لائحة من 26 لاعباً، لمواجهة المنتخبين الليبي والغابوني، يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، بملعبي وجدة وطنجة، على التوالي، علماً أن الأسود ستدخل معسكراً مغلقاً في مدينة الرباط من الاثنين حتى الخميس المقبلين قبل الوديتين.

وعرفت قائمة خاليلوزتش استمرار غياب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، عكس ما روجت له الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الأيام الماضية، بالإضافة إلى غياب كل من نبيل درار، ويونس بلهندة ويوسف آيت بناصر، وسفيان بوفال.

وضمت اللائحة ثلاثة لاعبين محليين، منهم أنس الزنيتي وهشام المجهد كحارسين، ثالث ورابع، بالإضافة إلى إسماعيل الحداد من الوداد الرياضي.

وفي ما يلي، لائحة الـ26 لاعباً لمواجهة ليبيا والغابون:

حراسة المرمى: ياسين بونو نادي (إشبيلية الاسباني) - منير المحمدي (مالقا الإسباني) - أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) - هشام المجهد (اتحاد طنجة)

الدفاع: عبد الحميد يونس (سطاد ريمس الفرنسي) - رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) - عصام شباك (مالطية سبور التركي) - كيفن مالكويت (نابولي الإيطالي) - جواد ياميق (جنوة الإيطالي) - زهير فضال (بتيس الإسباني) - أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني)- نصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) - حمزة منديل (ديجون الفرنسي)

وسط الميدان: أمل الله سليم (ستاندر دو لياج البلجيكي) - سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي)- المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)- أحمد المسعودي (غرونيغن الهولندي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني) - عادل تاعرابت (بنيفكا البرتغالي)

الهجوم: رشيد العليوي (أنجي الفرنسي) - نور الدين أمرابط (النصر السعودي) - اسماعيل الحداد (الوداد الرياضي) - يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) - أمين حارث (شالكه 04 الألماني) - أسامة الإدريسي (أزيد ألكمار الهولندي) - حكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي)