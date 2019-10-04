تصفیات المونديال.. لقاء السعودية وفلسطين برام الله

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفیات الآسیویة المؤھلة لكأس العالم أمام منتخب فلسطین، یوم 15 أكتوبر الجاري، على ملعب الشھید فیصل الحسیني بمدینة رام الله في فلسطین.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بیان صحفي، إن ذلك یأتي استجابة لطلب الاتحاد الفلسطیني لكرة القدم.

وأكد رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للریاضة السعودي، الأمیر عبد العزیز بن تركي، أن القرار جاء تلبیة لطلب الاتحاد الفلسطیني ورغبته في استضافة المباراة؛ وحرصا على أن لا یحرم المنتخب الفلسطیني من لعب المباراة على أرضه وبین جمھوره، إسوة بالدول الأخرى.

وكان المنتخب السعودي قد واجه المنتخب الفلسطيني في الأردن، ضمن تصفيات "كأس العالم 2018" الماضية.