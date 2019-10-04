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كُتّاب وآراء
عموتة يستدعي لاعبين لمواجهة الجزائر في بركان
كشف مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الحسين عموتة، اليوم الجمعة، عن لائحة من 28 لاعبا سيواجهون المنتخب الجزائري؛ برسم إياب إقصائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2020".
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه المباراة ستجرى يوم السبت 19 أكتوبر الجاري؛ على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان اعتبارا من الساعة الثامنة مساء.
المنتخب المغربي كان قد تعادل بنتيجة 0-0 مع نظيره الجزائري في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما على أرضية ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة.
وفي ما يلي لائحة المنتخب الوطني للاعبين المحليين:
1 - زهير لعروبي نهضة بركان
2 - عبد الرحمان الحواصلي حسنية أكادير
3 - مروان الهدهودي الدفاع الحسني الجديدي
4 - المهدي قرناص الدفاع الحسني الجديدي
5 - عمر النمساوي نهضة بركان
6 - اسماعيل المقدم نهضة بركان
7 - العربي الناجي نهضة بركان
8 - زايد كروش نهضة بركان
9 - وليد الكارتي الوداد الرياضي
10 - أيوب الكعبي الوداد الرياضي
11 - بديع أووك الوداد الرياضي
12 - محمد الناهيري الوداد الرياضي
13 - يحيى جبران الوداد الرياضي
14 - أشرف داري الوداد الرياضي
15 - بدر بانون الرجاء الرياضي
16 - سفيان الرحيمي الرجاء الرياضي
17 - أيوب نناح الرجاء الرياضي
18 - محمود بنحليب الرجاء الرياضي
19 - حميد أحداد الرجاء الرياضي
20 - زكارياء الوردي الرجاء الرياضي
21 - عمر بوطيب الرجاء الرياضي
22 - سفيان بوفتيني حسنية أكادير
23 - كريم البركاوي حسنية أكادير
24 - المهدي أوبيلا حسنية أكادير
25 - كريم باعدي حسنية أكادير
26 - محمد المورابيط أولمبيك أسفي
27 - محمد علي بامعمر الجيش الملكي
28 -محمد مكحزي المغرب التطواني
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
جمال حركاس
عبدالله خفيفي
مستوى عالي وقتالية داخل الميدان