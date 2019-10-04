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الرئيسية | رياضة | عموتة يستدعي لاعبين لمواجهة الجزائر في بركان

عموتة يستدعي لاعبين لمواجهة الجزائر في بركان

عموتة يستدعي لاعبين لمواجهة الجزائر في بركان
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 13:20

كشف مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الحسين عموتة، اليوم الجمعة، عن لائحة من 28 لاعبا سيواجهون المنتخب الجزائري؛ برسم إياب إقصائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2020".

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه المباراة ستجرى يوم السبت 19 أكتوبر الجاري؛ على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان اعتبارا من الساعة الثامنة مساء.

المنتخب المغربي كان قد تعادل بنتيجة 0-0 مع نظيره الجزائري في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما على أرضية ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة.

وفي ما يلي لائحة المنتخب الوطني للاعبين المحليين:

1 - زهير لعروبي نهضة بركان

2 - عبد الرحمان الحواصلي حسنية أكادير

3 - مروان الهدهودي الدفاع الحسني الجديدي

4 - المهدي قرناص الدفاع الحسني الجديدي

5 - عمر النمساوي نهضة بركان

6 - اسماعيل المقدم نهضة بركان

7 - العربي الناجي نهضة بركان

8 - زايد كروش نهضة بركان

9 - وليد الكارتي الوداد الرياضي

10 - أيوب الكعبي الوداد الرياضي

11 - بديع أووك الوداد الرياضي

12 - محمد الناهيري الوداد الرياضي

13 - يحيى جبران الوداد الرياضي

14 - أشرف داري الوداد الرياضي

15 - بدر بانون الرجاء الرياضي

16 - سفيان الرحيمي الرجاء الرياضي

17 - أيوب نناح الرجاء الرياضي

18 - محمود بنحليب الرجاء الرياضي

19 - حميد أحداد الرجاء الرياضي

20 - زكارياء الوردي الرجاء الرياضي

21 - عمر بوطيب الرجاء الرياضي

22 - سفيان بوفتيني حسنية أكادير

23 - كريم البركاوي حسنية أكادير

24 - المهدي أوبيلا حسنية أكادير

25 - كريم باعدي حسنية أكادير

26 - محمد المورابيط أولمبيك أسفي

27 - محمد علي بامعمر الجيش الملكي

28 -محمد مكحزي المغرب التطواني

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Bozar الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 13:43
واسي عموتة خاصك شي موزع ناضي فوسط الميدان يكون رقايقي يشوف هنا ويلوح هنا ....اما هاد التراكتورات للي كاتجيب راه غي درادك بلا فايدة ...زعما شي واحد بحال حافيضي او لمباركي او اللمطي او متولي علاه متولي مايستاحق يلعب معاك راه ناضي عندو مايقول .....للموهيم موزع ذكي راه لازم الا بغيتي تمشي بعيد ...بالتوفيق ان شاء الله
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-9
2 - معلق الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 13:50
المباراة ستجري على أرضية الملعب البلدي ببركان. هل سيدخل المنتخب الجزائري عبر الحدود البرية؟
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0
3 - الأسطورة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:11
الحمد لله في عهد لقجع ابن بركان المنتخب المغربي يلعب بمدينة بركان ،هذا هو التوازن في المغرب
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7
4 - حميد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:25
وا سي عموتة راه كاين واحد 2 دراري يلعبو في المولودية اللي هما:
جمال حركاس
عبدالله خفيفي
مستوى عالي وقتالية داخل الميدان
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3
5 - امازيغ سوسي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:28
13 لاعب بين الرجاء والوداد يعني منتخب البيضاء لان التشكيلة الرسمية ستتكون غالبا من لاعبي الفريقين والباقي فقط لاعطاء الانطباع انه منتخب وطني . اين طنجة . اين تطوان .اين وجدة . اين برشيد . واين واين واين . الم يفهم الرسالة المبطنة للوداد والموجهة اليه باعطاء التكناوتي المغرور عمادة الفريق في المقابلة الاخيرة ؟ انه رد على تقرير عموتة وقرار الجامعة بتوقيف التكناوتي المغرور .
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6
6 - متابع الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:38
السؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا متولي غائب دائما رغم ما يقدمه من اداء متميز لا اظن ان احدا من لاعبي وسط الميدان الهجومي في هذه التشكيلة افضل منه.
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