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كُتّاب وآراء
صدام بين الرجاء والوداد في "كأس محمد السادس"
أجريت بعد زوال اليوم السبت، قرعة مباريات دور ثمن نهائي مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تمثل الكرة الوطنية في هذا الدور بفرق الوداد والرجاء، إضافة إلى أولمبيك أسفي، حيث ناب عنها في مراسيم القرعة كل من محمد طلال وعبد السلام حنات وأنور أدبيرة.
وأفرزت مراسيم القرعة مواجهة ديربي بيضاوي حارق بين فريق الرجاء الرياضي وغريمه الوداد في دور الثمن، إذ يستضيف الرجاء نظيره الوداد في مباراة الذهاب، فيما سينازل أولمبيك اسفي خصمه الترجي التونسي، حيث ستلعب مباراة الذهاب على أرضية ملعب المسيرة بأسفي.
وخصص الاتحاد العربي قيمة مالية مهمة لبطل المسابقة محددة في مبلغ 6 مليون دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للفريق الوصيف، فيما ستحصل الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي على نصف مليون دولار و200 ألف دولار للفرق التي ضمنت تأهلها للربع و50 ألف دولار للفرق المتأهلة الى ثمن النهائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
كنت أتمنى أن يلتقي فريق الوداد البيضاوي مع فريق الترشي التونسي.
المهم حظ موفق لفرقنا الوطنية
حظ موفق لآسفي ضد الترشي