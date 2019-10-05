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الرئيسية | رياضة | صدام بين الرجاء والوداد في "كأس محمد السادس"

صدام بين الرجاء والوداد في "كأس محمد السادس"

صدام بين الرجاء والوداد في "كأس محمد السادس"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:20

أجريت بعد زوال اليوم السبت، قرعة مباريات دور ثمن نهائي مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تمثل الكرة الوطنية في هذا الدور بفرق الوداد والرجاء، إضافة إلى أولمبيك أسفي، حيث ناب عنها في مراسيم القرعة كل من محمد طلال وعبد السلام حنات وأنور أدبيرة.

وأفرزت مراسيم القرعة مواجهة ديربي بيضاوي حارق بين فريق الرجاء الرياضي وغريمه الوداد في دور الثمن، إذ يستضيف الرجاء نظيره الوداد في مباراة الذهاب، فيما سينازل أولمبيك اسفي خصمه الترجي التونسي، حيث ستلعب مباراة الذهاب على أرضية ملعب المسيرة بأسفي.

وخصص الاتحاد العربي قيمة مالية مهمة لبطل المسابقة محددة في مبلغ 6 مليون دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للفريق الوصيف، فيما ستحصل الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي على نصف مليون دولار و200 ألف دولار للفرق التي ضمنت تأهلها للربع و50 ألف دولار للفرق المتأهلة الى ثمن النهائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رجاوي السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:48
تأهل من نصيب الرجاء العالمي،ديما نسر
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-7
2 - مغربي غيور السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:49
للأسف لم نكن نتمنى إقصاء نادي مغربي لنادي مغربي في بداية المشوار
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20
3 - Rachid slaoui السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:53
الديربي البيضاوي نهاية قبل الأوان.
كنت أتمنى أن يلتقي فريق الوداد البيضاوي مع فريق الترشي التونسي.
المهم حظ موفق لفرقنا الوطنية
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20
4 - رجاوي السبت 05 أكتوبر 2019 - 16:02
أحسن شيئ بالنسبة ل قنوات أبو ظبي لأن نسبة المشاهدة ستحطم كل الأرقام وبالنبة لنا تفادي السفر خارج البلد. لكن للأسف أحد أقطاب الكرة المغربية سيقصى. أتمناها عرس كروي وان تحثو على الروح الرياضية لأنن نتقاسم الدار البيضاء وإخوة قبل أن نكون غريمين. الغلبة للاقوى انشاءالله
حظ موفق لآسفي ضد الترشي
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