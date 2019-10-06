نتائج لقاءات القسم الثاني في البطولة الاحترافية

هسبريس من الرباط

أجريت أمس السبت ست مباريات برسم الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم للموسم الكروي الجاري.

وعرفت المباريات تعادل شباب الريف الحسيمي والكوكب المراكشي بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها المباراة التي جمعت النادي القنيطري بالمغرب الفاسي؛ فيما تعادل الراسينغ البيضاوي وأولمبيك الدشيرة بنتيجة البياض.

وانهزم الاتحاد الزموري للخميسات أمام شباب أطلس خنيفرة بهدف واحد في مرماه، في وقت فاز النادي الرياضي السالمي على شباب المحمدية بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي فاز بها الاتحاد البيضاوي على وداد تمارة.

ومن المقرر أن يتم استكمال برنامج هذه الدورة بإجراء مباراتين، اليوم الأحد، الأولى ستجمع نادي شباب ابن جرير وجمعية سلا، والثانية ستجرى بين الوداد الفاسي والاتحاد القاسمي.