24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
- التأمين يدفع وكالات تأجير السيارات إلى مقاطعة "العربات الجديدة"
- التكنولوجيا وعلاقات الأسرة
- منتخبون ينتقدون "فوضى ليديك" في الدار البيضاء
- مدينة الناصرية الثكلى .. مهد الثورات والانتفاضات
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نتائج لقاءات القسم الثاني في البطولة الاحترافية
أجريت أمس السبت ست مباريات برسم الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم للموسم الكروي الجاري.
وعرفت المباريات تعادل شباب الريف الحسيمي والكوكب المراكشي بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها المباراة التي جمعت النادي القنيطري بالمغرب الفاسي؛ فيما تعادل الراسينغ البيضاوي وأولمبيك الدشيرة بنتيجة البياض.
وانهزم الاتحاد الزموري للخميسات أمام شباب أطلس خنيفرة بهدف واحد في مرماه، في وقت فاز النادي الرياضي السالمي على شباب المحمدية بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي فاز بها الاتحاد البيضاوي على وداد تمارة.
ومن المقرر أن يتم استكمال برنامج هذه الدورة بإجراء مباراتين، اليوم الأحد، الأولى ستجمع نادي شباب ابن جرير وجمعية سلا، والثانية ستجرى بين الوداد الفاسي والاتحاد القاسمي.