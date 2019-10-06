24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلافريج والعلاقات الرضائية
- كشف حفريات نوع من "التيروصورات" لما قبل 96 مليون سنة
- انستغرام تطلق تطبيق "Threads" للتواصل مع الأصدقاء المقربين
- مستخدمة سابقة عند روبرت دي نيرو تتهمه بـ"الإساءة والتمييز"
- تشديدات أمنية ترافق عرض "جوكر" في السينمات الأمريكية
"المغرب الأخضر" ينجح في نقل الزعفران الحر إلى "قرويات بولمان" (5.00)
بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة (5.00)
بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل (5.00)
"بلطجية" ومجهولون يحكمون السيطرة على ملاعب القرب بالبيضاء (5.00)
- أفيلال: النضج أفرز مغادرة الحكومة والتحالف مع "البيجيدي" ظرفي - (78)
- كلفة تعديل الحكومة .. ملايين الدراهم في جيوب المسؤولين المغادرين - (72)
- بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل - (62)
- رصيف الصحافة: إلياس العماري ممنوع من مغادرة التراب الوطنيّ - (58)
- قصة قتل دركي في الهرهورة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
داودة يشيد بالبقالي في بطولة العالم لألعاب القوى
اعتبر عزيز داودة، المدير التقني والمسؤول عن برنامج التنمية بالكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى، أن الميدالية البرونزية التي حصل عليها العداء المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات الدورة الـ17 لبطولة العالم لألعاب القوى التي تختتم أطوارها اليوم الأحد، مكسب مهم بالنسبة إلى الرياضة المغربية.
وشدد داودة، في تصريح صحافي بالدوحة، على أنه "لا ينبغي أن تترجم هذه الميدالية على أنها خسارة؛ بل هي مكسب وميدالية مهمة جدا بالنسبة إلى المغرب".
ولفت المدير التقني السابق بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الانتباه إلى أن "البقالي بذل جهدا كبيرا يتناسب مع ما أبداه من مستوى خلال هذا العام، إلا أن ما حصل هو أنه التقى في هذا السباق مع متنافسين كانوا في أقوى يوم لهم، وفي النهاية تبقى الرياضة والمنافسة خاضعة دائما لهذه الموازين غير الثابتة".
وتابع داودة بقوله إن "هذا العداء الواعد يتعين أن يلقى مزيدا من التحفيز والدعم، من أجل تعزيز حظوظه لتحقيق نتائج جيدة في الألعاب الأولمبية المقبلة، ونيل الذهب الأولمبي". وبخصوص باقي العدائين المغاربة ذكر داودة أن "مشاركتهم جاءت على مستوى ما لديهم من قدرات، وكثيرون منهم قاموا بسباقات في مستواهم".
وكان العداء الشاب سفيان البقالي، وصيف بطل العالم في "لندن 2017"، قد حل ثالثا في سباق 3000م موانع ببطولة "الدوحة 2019"، في زمن قدره 8د و03 ث و76/100؛ بينما كان سجل أحسن رقم له خلال الموسم عن نفس المسافة 8د و04 ث و82/100 ، فيما تصدر الكيني كونسيلسوس كيبروتو السباق بتوقيت 8 د و01 ث و35/100، متبوعا بالإثيوبي لميشا جيرما بتوقيت 8 د و01 ث و36/100.