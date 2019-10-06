داودة يشيد بالبقالي في بطولة العالم لألعاب القوى

هسبريس ـ مُتابعة

اعتبر عزيز داودة، المدير التقني والمسؤول عن برنامج التنمية بالكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى، أن الميدالية البرونزية التي حصل عليها العداء المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات الدورة الـ17 لبطولة العالم لألعاب القوى التي تختتم أطوارها اليوم الأحد، مكسب مهم بالنسبة إلى الرياضة المغربية.

وشدد داودة، في تصريح صحافي بالدوحة، على أنه "لا ينبغي أن تترجم هذه الميدالية على أنها خسارة؛ بل هي مكسب وميدالية مهمة جدا بالنسبة إلى المغرب".

ولفت المدير التقني السابق بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الانتباه إلى أن "البقالي بذل جهدا كبيرا يتناسب مع ما أبداه من مستوى خلال هذا العام، إلا أن ما حصل هو أنه التقى في هذا السباق مع متنافسين كانوا في أقوى يوم لهم، وفي النهاية تبقى الرياضة والمنافسة خاضعة دائما لهذه الموازين غير الثابتة".

وتابع داودة بقوله إن "هذا العداء الواعد يتعين أن يلقى مزيدا من التحفيز والدعم، من أجل تعزيز حظوظه لتحقيق نتائج جيدة في الألعاب الأولمبية المقبلة، ونيل الذهب الأولمبي". وبخصوص باقي العدائين المغاربة ذكر داودة أن "مشاركتهم جاءت على مستوى ما لديهم من قدرات، وكثيرون منهم قاموا بسباقات في مستواهم".

وكان العداء الشاب سفيان البقالي، وصيف بطل العالم في "لندن 2017"، قد حل ثالثا في سباق 3000م موانع ببطولة "الدوحة 2019"، في زمن قدره 8د و03 ث و76/100؛ بينما كان سجل أحسن رقم له خلال الموسم عن نفس المسافة 8د و04 ث و82/100 ، فيما تصدر الكيني كونسيلسوس كيبروتو السباق بتوقيت 8 د و01 ث و35/100، متبوعا بالإثيوبي لميشا جيرما بتوقيت 8 د و01 ث و36/100.