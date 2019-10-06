الموت يفجع أسرة اللاعب المغربي محمد ايحاتارن

أوعنا بلعيد

تلقى الموهبة المغربية محمد أمين ايحاتارن، نجم أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، خبرا صادما اليوم الأحد، عقب الإعلان عن وفاة والده مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وأعلن مسؤولو فريق ايندهوفن عبر موقع ناديهم الرسمي عن وفاة مصطفى ايحاتارن، والد محمد أمين ايحاتارن، بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر اليوم الأحد بمسجد سيدنا إبراهيم بمدينة أوتريخت الهولندية، مسقط رأس اللاعب الشاب.

وكان محمد إيحاتارن قد تحدث علانية عن مرض والده في وسائل الإعلام، بعدما أكد أنه لا يمكنه حسم مستقبله الدولي بين المغرب وهولندا بحكم أنه سيتفرغ لرعاية والده والتواجد بالقرب منه في اللحظات الصعبة التي يمر بها.

وقال ايحاتارن في 28 سبتمبر: "يعاني والدي من مرض خطير، وقد كان يشكو من السرطان لبعض الوقت، وكان يتلقى العلاجات بين الفينة والأخرى في المستشفى، حينما لا توجد مباريات أو حصص تدريبية، أحرص على أن أكون بجانبه لأكبر وقت ممكن".

وأضاف: "كانت الأمور في غاية اللطف في المرة الأخيرة خلال فترة التوقف الدولية، حيث تمكنت من البقاء في المنزل مع والدي لمدة أربعة أيام، كان ينام في السرير وأنا أجلس بجانبه، أتصل به دائمًا قبل أن أذهب للعب".

وتابع قائلا: "كان والدي يخبرني قبل خروجي للعب بأنه سيشاهدني على الهواء مباشرة على التلفاز، كان يقول إنه يستمتع بمشاهدتي، ويدعو لي دائما قائلا: الله معك، كما أنه يحب أنصار النادي، لاسيما أنهم يغنون باسمي الآن وكانوا يدعون لوالدي"، مضيفا: "لقد كان والدي فخورا بي".

وقدم فريق ايندهوفن العزاء للاعب محمد ايحاتارن في فقدان والده مصطفى، بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" تدوينة مفادها: "يتمنّى بي إس في ايندهوفن لمحمد وكل الأقارب قوة كبيرة مع هذه الخسارة الهائلة".