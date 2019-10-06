التعادل ينهي مباراة الجيش الملكي وأولمبيك آسفي

هسبريس - و.م.ع

تعادل فريق الجيش الملكي مع فريق أولمبيك آسفي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم مؤجل الدورة الثانية للبطولة الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

يذكر أنه تم تأجيل مبارتي الدورة الثالثة بين فريق الجيش الملكي وفريق حسنية أكادير، وفريق أولمبيك آسفي ضد فريق رجاء بني ملال، لالتزام فريق حسنية أكادير بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فيما يشارك الفريق المسفيوي في كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال.