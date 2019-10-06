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كُتّاب وآراء
الإصابة تهدد سايس بالغياب أمام ليبيا والغابون
تعرض الدولي المغربي رومان غانم سايس، مدافع وولفرهامبتون، للإصابة خلال المباراة التي جمعت ناديه بمضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد، والتي جرت فوق أرضية ملعب "الاتحاد"، برسم الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
واضطر البرتغالي نونو اسبيرتو، مدرب وولفرهامبتون، إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 13 بعدما أصيب المدافع المغربي رومان سايس على مستوى الفخذ عقب تدخل من لاعب مانشستر سيتي الأرجنتيني الكون اغويرو.
وعجز المدافع المغربي عن اكمال اللقاء بعدما دفع به المدرب أساسيا أمام مانشستر سيتي، ليترك مكانه لزميله ريان بينيت.
وينتظر أن يخضع نجم الخط الخلفي بالمنتخب المغربي لفحوصات طبية دقيقة عقب نهاية اللقاء، والكشف بعدها عن مدة غيابه عن الميادين، وذلك من أجل الحسم في نوعية إصابته والتأكد من إمكانية تواجده رفقة المنتخب الوطني في المعسكر الإعدادي المقبل.
ويحتمل أن يغيب اللاعب سالف الذكر عن وديتي المنتخب الوطني يومي 11 و15 أكتوبر الحالي أمام منتخبي ليبيا والغابون، في حال أثبتت الفحوصات خطورة إصابته، خاصة وأنه لم تعد تفصله عن المباراة الأولى سوى ستة أيام قد لا تكون كافية لاستعادة عافيته.
يشار إلى فريق وولفرهامبتون أحدث مفاجأة كبيرة عندما أسقط حامل اللقب مانشستر سيتي، بمدربه الإسباني بيب غوارديولا، وهزمه على أرضه بهدفين لصفر من توقيع أداما تراوري في الدقيقتين 80 و90+4، ليقدم بذلك هدية ثمينة للمتصدر ليفربول.
وعقب هذه الهزيمة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط.