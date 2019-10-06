زياش يحلّق مع أياكس في صدارة الدوري الهولندي

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، ثمار تألقه أمام فريق أدو دين هاغ، عندما قاد رفاقه إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جرى فوق أرضية ملعب "كارس دجينز ستاديوم"، بقيادة الحكم كيفين، بلوم برسم الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

واختير المايسترو المغربي زياش أفضل لاعب في اللقاء من طرف مؤشر "هوسكوريد" العالمي، المتخصص في الإحصائيات وتقييم أداء اللاعبين، بعدما ساهم بشكل كبير في فوز فريقه، إثر تألقه بتمريرتي "أسيست" وجراء ما قدمه من مجهود بدني وتقني في اللقاء، قبل خروجه على بعد دقيقة واحدة من صافرة النهاية.

وأبدع متوسط ميدان الأسود في الدقيقة العاشرة بعدما صنع هدف زميله كلاس يان هونتلار، وعاد في الدقيقة 86 ليصنع هدف زميله دافيد ناريس بعدما أمده بتمريرة على طبق من ذهب.

وحصل النجم المغربي على تقييم كبير بلغ 8.9 نقاط، بعدما سدد خمس كرات خطيرة في اتجاه المرمى، وأبدع في مراوغتين ناجحتين، وأجهض هجمتين للخصم عن طريق الدحرجة، ونفذ ثلاث ركنيات، وخرب خمس هجمات للمنافس، وأعطى تمريرتي "أسيست"، ليتوج نجما للقاء.

وساهم نجم الأسود في تسعة أهداف بقميص أياكس في الإيردفيزي منذ بداية الموسم الحالي، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع خمسة، ليؤكد بذلك جاهزيته وتألقه كمتمم للهجمات، بالإضافة إلى إبداعه في مهامه وتخصصه كصانع ألعاب.

وأعلن اللاعب سالف الذكر عن جاهزيته لخوض المباراتين الوديتين رفقة المنتخب الوطني يومي 11 و15 أكتوبر الحالي ضد منتخبي ليبيا والغابون، بعدما اختاره البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، ضمن قائمته النهائية لهاتين المقابلتين.

يشار إلى أن أياكس رفع رصيده بعد هذا الفوز في الصدارة إلى 23 نقطة، بينما توقف رصيد أدو دين هاج عند 6 نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.