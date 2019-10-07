الإجهاد البدني يلاحق تعرابت قبل معسكر "الأسود"

أوعنا بلعيد

يعاني الدولي المغربي عادل تعرابت، مهاجم بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، من إصابة عضلية، وذلك قبل مشاركته في المعسكر الإعدادي رفقة المنتخب الوطني المغربي تأهبا لملاقاة منتخبي ليبيا والغابون، وديا، يومي 11 و15 من الشهر الجاري.

وحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن المهاجم المغربي يعاني من التهاب عضلي ناتج عن الإجهاد البدني بسبب تراكم المباريات التي لعبها، سيتم على إثره إخضاع تعرابت للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الاثنين بغية الوقوف على مدى خطورة الإصابة.

وأضاف المصدر ذاته أن تقييم حالة لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا سيجرى من قبل القسم الطبي بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موردا أنه من المتوقع أن يبقى تعرابت في المغرب بحكم أن المشكلة الجسدية التي يعاني منها ليست بالخطيرة وقد يستطيع التغلب عليها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت صحيفة "أبولا" أن إدارة بنفيكا البرتغالي أرسلت بالفعل التقرير الطبي الخاص باللاعب إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يظهر معاناته من التهاب نتيجة التعب العضلي الناجم عن الوزن البدني الزائد، خصوصا وأنه خاض سبع مباريات على التوالي كلاعب أساسي، وهو رقم لم يعتد عليه منذ زمن طويل.

ولن يكون بمقدور تعرابت التدرب خلال الأيام المقبلة، ويجب عليه احترام خطة العلاج كما نصحه بذلك أطباء الفريق البرتغالي، لاسيما في الأيام الأولى لمعسكر الأسود، على أن يتم الحسم في أمر مشاركته أمام ليبيا والغابون من طرف طبيب المنتخب.

وعاد النجم السابق لفريق كوينز بارك رينجرز إلى اللعب مع الأسود في سبتمبر المنصرم، عقب غياب دام أكثر من خمس سنوات، بعدما انتهز المدرب وحيد هليلودزيتش، الذي عين مؤخرا على راس الطاقم الفني للمنتخب المغربي، الفرصة لتقييم مجموعة كبيرة من اللاعبين قبل خوض المباريات الرسمية المقبلة.