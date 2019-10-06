غاموندي يطوي صفحة الخلاف داخل حسنية أكادير

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عاد أمس السبت، ميغيل غاموندي، لمواصلة مهامه كمدرب لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، بعد أن كان قد قاطع التداريب يومي الخميس والجمعة احتجاجا على عودة الكاتبة الإدارية لمواصلة مهامها داخل مقر الفريق.

وأكد مصدر موثوق في اتصال مع "هسبورت"، أن ميغيل غاموندي، أشرف على الحصة التدريبية الأخيرة للحسنية تحضيرا لمواجهة نهضة بركان غدا الأحد، برسم منافسات البطولة، وذلك بعد إقناعه من طرف أعضاء المكتب المسير للتراجع عن إضرابه في اجتماع جمعهما صباح أمس، مع تكليف طارق شهاب، المشرف العام للفريق بمهمة التنسيق في الشق المتعلق بالأمور الإدارية.

وعاد صراع المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي والكاتبة الإدارية لفريق حسنية أكادير من جديد للواجهة بعد أسابيع من انطلاق منافسات الموسم الكروي، حيث عادت الكاتبة الإدارية منتصف هذا الأسبوع لمواصلة عملها من داخل مقر الفريق السوسي بجانب ملعب الإنبعاث.

ولم يتقبل ميغيل غاموندي، قرار إعادة الكاتبة المذكورة لإدارة الفريق بعد أن كان قد اتفق خلال نهاية الموسم الماضي مع الحبيب سيدينو، على إبعاد كلي لها من محيط الحسنية وحدد ذلك كشرط لا محيد عنه للاستمرار مدربا للفريق، بعد تطاحنات وقعت بينهما بسبب تدخلها في العديد من الاختصاصات بيما فيها اختصاصات غاموندي.

وقرر مدرب الحسنية مقاطعة التداريب يومي الخميس والجمعة، مباشرة بعد عودتها لإدارة الفريق احتجاجا منه على تراجع الحبيب سيدينو على ما تم الاتفاق عليه وتموقعه رفقة بعض الأعضاء الأخرين بجانب الكاتبة المذكورة، رافضا بشكل قاطع الاشتغال بجانبها والتعامل معها بأي شكل من الأشكال، قبل طي صفحة الخلاف.

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