أياكس يحصّن زياش من "أطماع" الريال وليفربول

أوعنا بلعيد

حصن مسؤولو أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم نجم فريقهم حكيم زياش من أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة الراغبة في ضمه خلال الانتقالات المقبلة بعدما واصل تقديم عروضه اللافتة منذ بداية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة أياكس أزالت الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما أقدم على تجديده في المرة الأخيرة بغية حمايته من أطماع الأندية المهتمة بخدماته.

من جانبها، كشفت صحيفة "تلغراف" الهولندية أنه فور إزالة المكتب المسير للعملاق الهولندي الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجديد، الممتد إلى غاية 2022، ونظرا لتقديرات السوق الحالية، بلغت قيمة النجم المغربي 50 مليون أورو أو أكثر، مضيفة أن أي تألق لمتوسط ميدان "الأسود" سيرفع أسهمه نهاية الموسم الحالي.

فيما أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن بقاء النجم المغربي في صفوف ناديه الموسم المقبل غير وارد إلى حد كبير في ظل اهتمام ناديي ليفربول وأرسنال بخدماته بشكل جدي، كما سبق لفريق إشبيلية الإسباني أن خطب ود اللاعب المغربي، لكنه رفض تبديل فريقه أياكس. وأضافت الجريدة الإسبانية أن ريال مدريد دخل على الخط وقام بمتابعة نجم "الأسود" أثناء خوض ناديه مباراة أمام مضيفه فالنسيا في دوري الأبطال.

ولا يزال زياش هدفا لفريقي ليفربول وأرسنال، خاصة في ظل تألقه مع فريقه الهولندي، ومساهمته في تتويجه بالثنائية المحلية والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس، وقيادة المجموعة من جديد نحو حصد النتائج الإيجابية، سواء في دوري الأبطال، حيث يحتل ناديه صدارة المجموعة الثامنة بعد فوزين على ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني عقب مرور جولتين، أو في الدوري الهولندي، حيث يتبوأ أياكس الصدارة بعد تسع جولات من بداية الدوري.

وسبق للإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال أن أبدى اهتمامه بخدمات زياش وأشاد بإمكاناته، وهو ما ينطبق على الألماني يورغان كلوب، المدير الفني لليفربول، الذي ينتظر بشكل كبير أن يغالي أياكس في مطالبه المادية، في حال إبداء أي ناد رغبته في ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائي من عقده.