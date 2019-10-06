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كُتّاب وآراء
الناهيري يقود الوداد إلى الفوز على الدفاع الجديدي
تفوق فريق الوداد البيضاوي على مضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب العبدي، برسم مؤجل الدورة الأولى للبطولة الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم.
وسجل هدف الوداد البيضاوي اللاعب محمد الناهيري (د 21 ض ج).
يذكر أن أمام الوداد البيضاوي مباراتين مؤجلتين أخريين، أمام فريق يوسفية برشيد برسم الدورة الثانية وفريق اتحاد طنجة برسم الدورة الثالثة، بحكم التزام الفريق البيضاوي بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
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