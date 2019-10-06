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الرئيسية | رياضة | الناهيري يقود الوداد إلى الفوز على الدفاع الجديدي

الناهيري يقود الوداد إلى الفوز على الدفاع الجديدي

الناهيري يقود الوداد إلى الفوز على الدفاع الجديدي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 20:30

تفوق فريق الوداد البيضاوي على مضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب العبدي، برسم مؤجل الدورة الأولى للبطولة الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف الوداد البيضاوي اللاعب محمد الناهيري (د 21 ض ج).

يذكر أن أمام الوداد البيضاوي مباراتين مؤجلتين أخريين، أمام فريق يوسفية برشيد برسم الدورة الثانية وفريق اتحاد طنجة برسم الدورة الثالثة، بحكم التزام الفريق البيضاوي بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عدنا للمهازل التحكيمية الأحد 06 أكتوبر 2019 - 22:37
....كما يذكر ان ضربة الجزاء مجرد صدقة من الحكم تنضاف الى كوكتيل المساعدات التي تحظى بها الأخت وداد و صديقتها رجاء في البطولة المغربية.
فهنيئا لكم الثلاث نقاط
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-4
2 - جديدي الأحد 06 أكتوبر 2019 - 22:37
وعادت حليمة الى عاداته القديمة..بدأ الفريق الاحمر الموسم بالحصول على ضربة جزاء خيالية ..حتى يفهم الجميع ان هذا الفريق اصبح فائزا بالبطولة ..الحكام بجابنه..مهزلة التحكيم تستمر..
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-4
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