فريق نهضة بركان يعود بالفوز من ملعب أكادير

هسبريس - و.م.ع

انهزم فريق حسنية أكادير أمام ضيفه فريق نهضة بركان بهدف لصفر في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم مؤجل الدورة الأولى من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف فريق نهضة بركان اللاعب العربي الناجي في الدقيقة 50.

وعرف اللقاء الذي قاده الحكم ياسين بوسليم طرد لاعب فريق حسنية أكادير المهدي أوبيلا في الدقيقة 71، واللاعب آلان تراوري من نهضة بركان في الدقيقة 72.