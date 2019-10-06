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الرئيسية | رياضة | فريق نهضة بركان يعود بالفوز من ملعب أكادير

فريق نهضة بركان يعود بالفوز من ملعب أكادير

فريق نهضة بركان يعود بالفوز من ملعب أكادير
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 21:56

انهزم فريق حسنية أكادير أمام ضيفه فريق نهضة بركان بهدف لصفر في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم مؤجل الدورة الأولى من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف فريق نهضة بركان اللاعب العربي الناجي في الدقيقة 50.

وعرف اللقاء الذي قاده الحكم ياسين بوسليم طرد لاعب فريق حسنية أكادير المهدي أوبيلا في الدقيقة 71، واللاعب آلان تراوري من نهضة بركان في الدقيقة 72.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - someone الأحد 06 أكتوبر 2019 - 22:15
هنيئا للفريق البرتقالي على الثلاث نقاط
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7
2 - الظلم الكروي الأحد 06 أكتوبر 2019 - 22:22
......كما أن الحكم تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة100/100 في الدقائق الأخيرة من المباراة. لا أدري لما يخطئ حكم الوسط و حكم الشرط مع ان ضربة الجزاء واضحة جدا ولا تقبل اي تأويل ولا تخضع للسلطة التقديرية للحكم اطلاقا.
فما هذا يا أيها الحويكم ؟؟؟؟؟
للاشارة فالمباراة تم بثها في الرياضية صامتة خرساء دون تعليق.
وما ان ربط البث مع لقاء وداد والجديدة حتى انفكت عقدة الخرس و سمعنا صوت المذيع!!!
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-1
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