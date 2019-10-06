24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تريبورتور" ينهي حياة خمسيني بمدينة سطات
- بلافريج والعلاقات الرضائية
- زياش يحلّق مع أياكس في صدارة الدوري الهولندي
- كشف حفريات نوع من "التيروصورات" لما قبل 96 مليون سنة
- التَّدين المغربي يخنق الحرية الفردية في الجسد والضمير والمعتقد
بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة (5.00)
بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل (5.00)
"بلطجية" ومجهولون يحكمون السيطرة على ملاعب القرب بالبيضاء (5.00)
حميش يرأب "الصدع الكبير" بين برلمانيين أميين و"مثقفين عارفين" (5.00)
- صراع الدواوين الوزارية يحوّل مقر الحركة الشعبية إلى حلبة ملاكمة - (108)
- كلفة تعديل الحكومة .. ملايين الدراهم في جيوب المسؤولين المغادرين - (82)
- بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل - (69)
- قصة قتل دركي في الهرهورة - (56)
- تزنيت تتحول إلى ملاذ رحيم بأمّهات عازبات من مختلف أرجاء المغرب - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فريق نهضة بركان يعود بالفوز من ملعب أكادير
انهزم فريق حسنية أكادير أمام ضيفه فريق نهضة بركان بهدف لصفر في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم مؤجل الدورة الأولى من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وسجل هدف فريق نهضة بركان اللاعب العربي الناجي في الدقيقة 50.
وعرف اللقاء الذي قاده الحكم ياسين بوسليم طرد لاعب فريق حسنية أكادير المهدي أوبيلا في الدقيقة 71، واللاعب آلان تراوري من نهضة بركان في الدقيقة 72.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
فما هذا يا أيها الحويكم ؟؟؟؟؟
للاشارة فالمباراة تم بثها في الرياضية صامتة خرساء دون تعليق.
وما ان ربط البث مع لقاء وداد والجديدة حتى انفكت عقدة الخرس و سمعنا صوت المذيع!!!